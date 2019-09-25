搶「億」級百貨周年慶商機 Yahoo「雙平台」同步祭優惠

2019-09-25 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



各大實體百貨週年慶「億」級戰場即將於10月起熱鬧開打！Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城搶先實體百貨，宣布啟動「Yahoo奇摩購物中心x超級商城百貨周年慶」。此次百貨周年慶進行到10月17日，Yahoo將引進國際明星彩妝品牌Bobbi Brown、東倫敦時尚品牌ALLSAINTS等220大國際品牌，進駐購物中心設旗艦店，祭出商品三折起等優惠。

根據調查，有五成上班族同時偏好在實體及網路上消費，兩成上班族偏好網路購物。「百貨周年慶大戰儼然已從實體百貨延燒到線上通路！」Yahoo購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，過往消費者習慣親自靠櫃體驗購買，現今網購風氣盛，加上消費者也偏好參考網紅或部落客推薦直接在網路搜尋、下單，帶動平台百貨周年慶買氣逐年攀升。

簡育靖指出，業績動能最強勁的為「美妝」及「精品」品類，占比近八成，因而此次百貨週年慶集結超過220大專櫃美妝、時尚精品等強勢品牌，吸引消費者。觀察百貨周年慶期間的流量變化，通常上午10點到12點、晚間8點到9點兩時段為下單高峰，接近周末的周四與周五，流量也會明顯提升，預估此檔活動流量將增三倍，業績較平日彈跳兩倍以上。

另，Yahoo超級商城也同步打出周年慶優惠。Yahoo觀察，過往消費者必須排隊搶購周年慶明星商品，但網購不需耗時排隊，只要設好鬧鐘、手腳夠快就有機會搶到超值限量商品，在此強檔百貨周年慶帶動下，預估將推動超級商城業績較平日成長兩倍。