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聯成化上半年虧 總座柯衣紹：今年肉搏搶市占

2019-09-24 18:22經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

全球DOP（可塑劑）市占龍頭聯成化（1313）今年上半年虧損，不過聯成化總經理柯衣紹今天霸氣表示：「戰爭是為了和平」。趁著景氣回檔，聯成化逆勢產能全開、肉搏搶市占，希望淘汰部分競爭對手，目前已有國際大廠、大陸國企等大咖陸續宣布永久性停工。

聯成化今年上半年營收312.37億元，年增4.2%，但公司已連三季虧損，累積今年上半年稅後淨損5.36億元，比起去年同期的純益5.8億元「由盈轉虧」，換算每股淨損0.42元。

但柯衣紹老神在在，他表示「虧本是為了賺錢」、「戰爭是為了和平」。由於DOP行情低迷，目前大陸DOP業者的平均產利用率不到六成，而聯成化本來就是DOP的全球市占龍頭，年產能超過200萬噸，這個時候逆勢全產全銷，希望藉此降低單位成本，拉開與競爭對手的距離，趁機肉博搶奪市占。

他分析，相較於聯成化為DOP專業廠，DOP占公司營收將近三分之二，且在兩岸及馬來西亞有多個據點可以調度產能與提供支援，其他大型的一貫化石化集團，雖然公司規模很大，但DOP是他眾多產品的其中之一，只占很小的比重，在利潤不佳的情況下，紛紛選擇退出市場，估計今年以來大陸停產的DOP產能超過50萬噸。還有一家大型的跨國石化企業，明年也很可能宣布退出、專心做上游。

另外大陸政府實施供給側改革，對於環保稽查加嚴，也逼使大陸小廠面臨被淘汰命運。柯衣紹認為今年是DOP市場的秩序重整年，聯成雖然上半年虧損，但下半年會比上半年好。

聯成化總經理柯衣紹。（圖／聯成化提供）
聯成化總經理柯衣紹。（圖／聯成化提供）
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