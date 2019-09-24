Skyscanner每月用戶破億 推全新品牌形象

2019-09-24 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Skyscanner今（24）日宣布公布全新品牌形象，並同時宣布突破重大里程碑，其每月用戶數已達一億人次。Skyscanner日前也宣布，未來將以「引領全球邁向現代化和永續旅遊轉型」如此大膽的目標作為全新品牌使命，以因應現今及未來旅客的各種需求。

根據Skyscanner的資料顯示，過去一年當中，共有超過1.72億位旅客使用Skyscanner的服務並完成飛行，這幾乎勝過世界上任何一家航空公司的數字，而透過Skyscanner所售出的價票價值則估計高達237億美元。

突破此一重大里程碑的同時，Skyscanner也推出全新品牌形象，帶來嶄新的品牌設計及使命。Skyscanner在旅遊及創新領域擁有超過15年的領導品牌經驗，最初是航班搜尋服務的先驅，如今則囊括多項旅遊服務，提供旅客最佳航班、飯店和租車搜尋服務。

Skyscanner執行長Bryan Dove表示：「我們深刻了解到現在旅客想要的是不受限制、流暢的使用者體驗，同時旅客也越來越意識到旅遊對環境可能造成的影響。身為業界的領導者，旅行時的愉悅感是Skyscanner一直以來都十分關心的，同時我們也明白自己在這件事情上所肩負的責任。當Skyscanner在全球的規模持續擴張成長，我們得以引領整個旅遊產業的轉型，而全新的品牌形象與使命也更凝聚這樣的精神。」