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Skyscanner每月用戶破億 推全新品牌形象

2019-09-24 17:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

Skyscanner今（24）日宣布公布全新品牌形象，並同時宣布突破重大里程碑，其每月用戶數已達一億人次。Skyscanner日前也宣布，未來將以「引領全球邁向現代化和永續旅遊轉型」如此大膽的目標作為全新品牌使命，以因應現今及未來旅客的各種需求。

根據Skyscanner的資料顯示，過去一年當中，共有超過1.72億位旅客使用Skyscanner的服務並完成飛行，這幾乎勝過世界上任何一家航空公司的數字，而透過Skyscanner所售出的價票價值則估計高達237億美元。

突破此一重大里程碑的同時，Skyscanner也推出全新品牌形象，帶來嶄新的品牌設計及使命。Skyscanner在旅遊及創新領域擁有超過15年的領導品牌經驗，最初是航班搜尋服務的先驅，如今則囊括多項旅遊服務，提供旅客最佳航班、飯店和租車搜尋服務。

Skyscanner執行長Bryan Dove表示：「我們深刻了解到現在旅客想要的是不受限制、流暢的使用者體驗，同時旅客也越來越意識到旅遊對環境可能造成的影響。身為業界的領導者，旅行時的愉悅感是Skyscanner一直以來都十分關心的，同時我們也明白自己在這件事情上所肩負的責任。當Skyscanner在全球的規模持續擴張成長，我們得以引領整個旅遊產業的轉型，而全新的品牌形象與使命也更凝聚這樣的精神。」

據指出，Skyscanner創立於2003年， 最初是航班搜尋服務的先驅，如今拓展為全方面的旅遊品牌，擁有1,200個合作夥伴，包含航空公司、飯店、線上旅遊業者和租車公司，並支援超過30種的語言選項，協助來自52個國家╱地區的旅客搜尋並預定最合適的旅遊產品。

Skyscanner宣布每月用戶達一億人次，並公布全新品牌使命。　圖／Skysc...
Skyscanner宣布每月用戶達一億人次，並公布全新品牌使命。　圖／Skyscanner提供
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