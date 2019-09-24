離島居民旅遊趁現在！華信航空推「買國際送國內」行程

2019-09-24 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華信航空為提供出離島居民出國旅遊的便利性，特別包裝華信航空國內線搭配台灣虎航國際線班機，推出華信航空「虎哩逗陣行、買國際送國內」的超便利行程，現在趁著秋意搭乘華信航空國內+虎航國際班機到國外旅遊正是時候。首波推出日本及菲律賓行程，包裝華信航空國內段、外加一晚台北住宿，讓離島旅客可以更悠閒的安排旅遊行程。

華信航空目前每天從台灣往返金門有15班，台北－金門九班、台中－金門六班，航班密集、相當便利。華信航空特別於今（24）日為金門居民量身訂作，推出「虎哩逗陣行、買國際送國內」的旅遊行程，讓金門離島居民出國備受呵護。從金門搭機至台北，再銜接國際航段，四段國際加國內機票，訂位、訂房一次完成。華信航空帶金門旅客由金門暢遊日本、菲律賓。

日本東北溫泉六天五夜，特惠價新台幣2萬6,900元起（含稅），首發團於11月19日展開，由華信航空搭配虎航班機－金門/台北/仙台進、花卷出，行程前往以壯麗峽谷聞名的嚴美溪，世界文化遺產-中尊寺，日本著名的溫泉鄉「銀山溫泉」，角館、嚴美溪、金蛇水神社、三井OUTLET等。