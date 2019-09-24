親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／張奕先發 首局因安打及保送失分0:1落後

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被拍到

離島居民旅遊趁現在！華信航空推「買國際送國內」行程

2019-09-24 17:17經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華信航空為提供出離島居民出國旅遊的便利性，特別包裝華信航空國內線搭配台灣虎航國際線班機，推出華信航空「虎哩逗陣行、買國際送國內」的超便利行程，現在趁著秋意搭乘華信航空國內+虎航國際班機到國外旅遊正是時候。首波推出日本及菲律賓行程，包裝華信航空國內段、外加一晚台北住宿，讓離島旅客可以更悠閒的安排旅遊行程。

華信航空目前每天從台灣往返金門有15班，台北－金門九班、台中－金門六班，航班密集、相當便利。華信航空特別於今（24）日為金門居民量身訂作，推出「虎哩逗陣行、買國際送國內」的旅遊行程，讓金門離島居民出國備受呵護。從金門搭機至台北，再銜接國際航段，四段國際加國內機票，訂位、訂房一次完成。華信航空帶金門旅客由金門暢遊日本、菲律賓。

日本東北溫泉六天五夜，特惠價新台幣2萬6,900元起（含稅），首發團於11月19日展開，由華信航空搭配虎航班機－金門/台北/仙台進、花卷出，行程前往以壯麗峽谷聞名的嚴美溪，世界文化遺產-中尊寺，日本著名的溫泉鄉「銀山溫泉」，角館、嚴美溪、金蛇水神社、三井OUTLET等。

菲律賓巴拉望五天四夜，特惠價新台幣2萬8,500元起（含稅），首發團於10月29日展開，由華信航空搭配虎航班機－金門/台北/巴拉望，行程安排前往參觀世界新七大奇景的地底河流，體驗豐富浮淺及水上活動。入住一島一飯店度假村，旅客可自由在島上海邊散步欣賞美景，感受度假村不同的休閒情致。

華信航空為提供出離島居民出國旅遊的便利性，特別包裝華信航空國內線搭配台灣虎航國際...
華信航空為提供出離島居民出國旅遊的便利性，特別包裝華信航空國內線搭配台灣虎航國際線班機，首波推出日本及菲律賓行程，包裝華信航空國內段、外加一晚台北住宿，圖為日本山形銀山溫泉。　圖／華信航空提供
分享

華信航空金門台灣虎航

相關新聞

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

高雄新增一腸病毒71型重症個案 7個月男童兄姐也曾感染

2019-09-24 14:54

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

影／他沒有手掌也能彈鋼琴！俄羅斯羅曼諾夫秀琴藝

2019-09-24 17:03

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

「曬出小麥肌」比美白難？助曬前要懂的關鍵

2019-09-24 11:59

夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26

國道散落物收費上路7天 1車掉鐵片挨罰1.2萬

2019-09-24 16:01

首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊

2019-09-24 15:45

台南腸病毒再添重症病例 小心痊癒仍有嚴重後遺症

2019-09-24 15:28

美人樹、欒樹開花 秋季賞花地點報你知

2019-09-24 15:16

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

腸病毒升溫 上周258班停課

2019-09-24 14:31

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

傷寒新增一境外移入 30歲男出差巴基斯坦感染

2019-09-24 14:17

反送中影響 來台港人一年減少20萬人次

2019-09-24 14:12

讀者10月號 把孤獨變好生意

2019-09-24 14:10

3D列印當小助手 自體牙齒移植3分鐘搞定

2019-09-24 14:09

腸病毒升溫 上周258班國小及幼兒園停課

2019-09-24 14:08

抽檢嬰幼兒學步車 1件標示不合規定

2019-09-24 14:06

Airbnb與海洋保護協會 召募科學志工前往南極考察

2019-09-24 13:29

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

就想坐靠窗！他搭火車遇公主佔座 要求讓位遭回：有差嗎？

2019-09-24 12:00

治療「甲狀腺癌」 除了手術切除還有哪些療法？

2019-09-24 11:57

衛福部獎勵興建公共化長照機構 第一波14案名單出爐

2019-09-24 11:27

亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10

聘外勞也能申請喘息 衛福部宣布今正式上路

2019-09-24 11:06

影／慢性攝護腺炎作怪 餐飲小開精蟲乏力恐不孕

2019-09-24 11:06

過敏族群老人小孩注意 高屏地區空品紅色警戒

2019-09-24 11:02

3D列印當術前助手 北醫附醫自體移植牙3分鐘完工

2019-09-24 10:57

普悠瑪案將滿周年 運安會要補強行政院調查報告六面向

2019-09-24 10:49
看更多

熱門文章

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

2019-09-24 09:00

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

士林夜市水果攤坑殺顧客 市府開罰2攤不改善就驅離

2019-09-23 22:43

台灣「罐裝花生湯」紅到日本？ 網友曝超內行吃法

2019-09-23 22:03

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

彭啟明：周末前後有機會發展颱風 影響下周天氣

2019-09-24 07:43

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

今明兩天秋高氣爽 吳德榮：周四起水氣增多

2019-09-24 07:16

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

停經後分泌物多 竟是卵巢癌末期

2019-09-23 23:27

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

每日星座運勢／天秤笑容讓戀愛順利　工作進展順利

2019-09-24 00:00

把握今明兩天好天氣 周四北部降雨機率增

2019-09-24 09:03

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

桃園農業博覽會9月28日登場 5大展區隨手拍都網美照

2019-09-23 19:15

外食商機夯 海底撈夜班職員薪資上看60K

2019-09-23 17:41

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

秋風起 醫師說：別把過敏性鼻炎當成感冒

2019-09-24 08:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top