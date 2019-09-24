翔宇醫美保養品登陸 推升品牌營收業績

2019-09-24 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



翔宇（6539）旗下醫美保養品牌「DV TOKYO」今年第2季進駐中國大陸電視購物台與電商平台，上市四個月帶動系列醫美保養品熱銷，累計銷售業績突破人民幣千萬元，不僅擠進大陸電視購物台跨境保養品牌榜首，也推進旗下DV保養品前八個月營收年增率達2.73倍。

總經理張麗綺表示，大陸市場美容保養商品眾多，正確的市場定位及產品區隔成為致勝關鍵，為快速打開DV（Déesse Vivant笛絲薇夢）在大陸市場的品牌知名度，今年第2季將旗下100％日本原裝進口的「DV TOKYO」系列頂級醫美保養品，透過跨境電商平台及大陸電視購物台等方式進駐。

張麗綺表示，鎖定22至45歲潛力消費客群，透過精確的廣告投入等行銷策略執行，整體的效益逐步展開，成為締造DV TOKYO品牌力提升、銷售表現亮眼佳績的主要原因。

翔宇表示，根據大陸國家統計局最新數據顯示，今年前八個月大陸整體社會消費品零售總額年增8.2％，其中，統計年主營業務收入在人民幣500萬元及以上的零售業法人單位，其限額以上企業（單位）商品零售化妝品類總額達人民幣1,893.3億元、年增12.7％，明顯優於整體零售消費市場表現，創造相關美容保養相關供應商良好的銷售環境。

翔宇指出，看好大陸醫美保養品持續不斷增長的市場需求，將有助旗下自有品牌DV保養品、保健食品及SPA銷售體驗館擴大市場範疇，目前將持續擴增旗下DV TOKYO保養品、DV保健食品等產品線，在大陸市場進行銷售；另外將開拓更多包括電視購物、電商平台等合作的銷售通路管道，拉升DV在大陸美容保養市場占有率，挹注整體營運。