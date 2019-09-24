女王復仇記》4年前一場背叛，如何讓小布廠登上「紡織業奧斯卡」？

2019-09-24 16:19 商業周刊 蔡茹涵／商業周刊



如果，你辛苦研發出的最新產品，竟遭到最大客戶抄襲，還搶先註冊走了專利，你會為了日後訂單選擇忍氣吞聲，還是狠下心來一刀兩斷，把憤怒化為讓公司脫胎換骨的動力？

黛莉紡織總經理蕭黛莉選擇了後者，這是宛如「女王復仇記」般的轉型故事。

台灣三明治布女王，黛安芬、Calvin Klein都是她客戶

9月18日，商周記者走進法國巴黎PV（Premiere Vision）展現場。這個展覽的地位，宛如「紡織業奧斯卡」，是包含LV、Chanel、Gucci等頂級精品設計與採購團隊每年的必訪之地。

國內不少營收近百億元等級大廠，接連幾年叩關PV都遭拒，今年卻有一家營收年僅4.5億元的紡織廠，首次申請即過關。它，是「台灣三明治布之王」黛莉紡織，包括法國百年精品內衣仙黛爾（Chantelle）、華歌爾、黛安芬、凱文克萊（Calvin Klein）等多家品牌，都是它的客戶。

黛莉紡織 成立：1999年 總經理：蕭黛莉 產品：三明治布 成績單：2018年營收新台幣4.5億元，自有品牌Mackent將於10月開幕

黛莉紡織官網。 圖擷自 黛莉紡織 分享 facebook

PV總經理萊柏德（Gilles Lasbordes）大方稱讚：「創新（creative）是PV審核參展商的關鍵！黛莉的產品非常特殊，讓我們很輕易就做出選擇。」

蕭黛莉個子嬌小，嗓門卻嘹亮，大老遠就能聽見她的笑聲，穿梭在各國精品採購之間。她帶來的產品「三明治布」，是一種以垂直交織纖維，撐住上下兩塊布料的立體多面彈性布，由於有厚度且觸感Q彈，多被使用於內衣罩杯，卻也因為厚度導致剪裁縫合不易，難有設計變化，過去，從未受到時裝界重視。

然而，她卻能改良布料。展區裡，釘滿珠飾的手工禮服、輕軟貼身的刺繡洋裝，全由三明治布製成，當日包含Moschino、Nina Ricci與 Celine等品牌都表達興趣。

旭榮集團執行董事黃冠華分析，黛莉專攻三明治布，鎖定的是一個窄而深的利基市場，「等於你有多少研發實力，就有多少談判籌碼。」它敢毅然將產品轉型，除了勇氣，有研發力做後盾應是更關鍵原因。

蕭黛莉是紡織業少數的女創辦人，同業們對她的評價可囊括為兩個字：「貴」跟「敢」。「貴」，是因為她對品質極有自信，「別家三明治布如果一碼8美元到9美元，黛莉大概會接近一倍！」台灣優質內衣聯盟理事長陳勳毅透露。「敢」，在於她只做三明治布這利基市場，還敢篩選客戶。當品牌客戶試圖砍價，她甚至會直接掏出一份口袋名單，要對方改去和某中國廠買。

她會入行純屬意外。30年前，蕭黛莉專做各大工廠的人力仲介，是個紡織門外漢，因為朋友要找能做內衣的貿易商，憑藉著對工廠的熟悉，跨入布料貿易生意。

初期就像是開雜貨店，銷售各種布料，直到2008年，美國知名內衣品牌向她訂了一大批三明治布，由於布性特殊，當時又仍屬新技術，從原料、織造到染整，全都問題不斷，品質太差，導致對方每兩個月就飛來敲一次門。

同業可能因此放棄，蕭黛莉卻看到全新的商機，既然沒人做，還有現成訂單，她說：「我乾脆去買了8台機器，自己織！」

這猶如從開雜貨店到開精品店。這塊布一賣數十年，她年年改良觸感、研發上千種花色與布面，做到少量多樣且客製化，還將生產線擴大到織廠、染廠、印花一條龍。到後期，根本不用參展，訂單自然來，該美國牌也從此一躍成最大客戶。

被美國大客戶拿給中國廠抄襲，還搶先註冊專利

然而，4年前的一場背叛，觸發她轉型。

她開始察覺異樣，是漸漸出現各大品牌設計師來訪，拍了一堆樣本照卻遲遲未下單的情形，且隔不久，對方就有相似的低價產品上市。但最終導火線，竟是當年讓它們起家的那位美國客戶——一塊共同開發的布料，竟被對方偷偷拿給中國廠抄襲，藉此削價競爭。而且，對方還搶先在多個國家註冊了專利，等於她也無法再販售。

原來，產業整體大環境下滑，消費者喜好更出現翻轉。傳統蕾絲鋼圈內衣逐漸被單價低的素面無鋼圈Bra Top等新產品取代，因此品牌對供應商的價格打壓也越發嚴苛，轉而拿她的商品讓中國競爭者模仿，降低售價。偏偏她本著對客戶的信任，早年做生意時並沒注意到申請專利。

其實，她可以跟同業一樣，自願降價要求日後保證訂單。但是蕭黛莉的想法是：三明治布是利基市場，除了堅持品質和特色，毫無退路。一降價，獲利與營收都會隨之下滑，更影響後續開發能力。

「我氣死了，立刻飛到他們美國總部去拍桌。」她去了，結果只換來對方輕描淡寫一句話：「那你可以到非洲去賣啊。」（編按：意指只有非洲沒申請專利）

「這句話，我永遠都會記得！」這一刻讓她決心轉型，第一步，就從篩選客戶名單開始。

陳勳毅透露，在紡織產業，供應商的研發遭到品牌抄襲是「超級常態」，多數人都摸摸鼻子認了，通常去追究，就得抱著跟客戶撕破臉的心理準備。

但為了避免再被抄襲，蕭黛莉列出三原則：低單價者、曾抄襲者、不簽保密協定者，通通都不接，造成三分之一客戶流失。公司營收由最高峰的新台幣4.8億元跌至4.5億元，連同業們都耳語：「黛莉是不是掉下來了？」

轉型做時裝翻轉研發流程，兩年走了1/5高層主管

在苦思轉型時，她研究發現，一碼三明治布可做出24件內衣，卻只能做出一件小洋裝；換言之，轉做時裝，肯定能賣出更多布，若讓時裝的單價提高，獲利也將提高。2018年參觀PV展時，發現三明治布只占服裝市場5％，更確信要轉型時裝市場。

如同15年前她跨入三明治布一樣，一塊高價未開發的新處女地，在她眼前展開。但首先，她必須讓三明治布登上PV 展這個最高殿堂，讓一線精品看到它作為時裝布料的可能性。

這是同業口中不可能的任務，因為所謂三明治布，就是由三層不同的布組成，想要改變其組織結構，讓它更輕、更薄或呈現如衣服布料的柔軟感，開發的難度等於一般布料的3倍。

更挑戰的是，她想翻轉傳統設計師與紡織廠的開發流程。過去通常是從既有的庫存布料中，依照設計師需求做微調，但蕭黛莉想的是：直接以設計師的需求為出發點。有了構想，再直接回推到最源頭，從紗線、織布到染整層層重新研發，這樣身為新進廠商才有機會出奇制勝。

2017年起，即和她合作開發的潘黛麗，是台灣第一批到巴黎辦秀的設計師，與夏姿的王陳彩霞同輩，她回憶：「我和蕭總第一次開會，就是她自己、研發最高主管和上游纖維廠老闆一起出席！」

「最痛苦的就是那段時間，沒人聽得懂我在講什麼！」蕭黛莉回憶，許多老員工根本無法理解為何要變，兩年下來，光業務主管就走了好幾位，高達管理階層約五分之一。

幫員工教育訓練，一週花一天學色彩和搭配

為了讓員工能跟設計師溝通，她還請來織品服裝科系教授，為30幾位研發與業務上了一整年的色彩學與搭配課程，甚至將整批人送到巴黎看展。員工一週上5天班，其中就有一整天都在上課學新概念。

緊接著，她還找來外部專家刺激員工想像力。今年初，擁有20年精品秀導經驗的吳忠信（Timm Wu）加入，擔任創意總監，加入更多新點子。如，利用三明治布料夾層中空的特性，倒入許多細小的施華洛世奇水鑽，穿上衣服後，水鑽便會隨著人體動作不斷滾動，閃爍光芒，讓員工看到布料的可能性。

二月，她拎著三大箱時裝樣衣飛抵巴黎，通過層層資格審查與面試，首次報名，即成功擠進PV窄門，開啟新市場。

雖然擺脫了小廠只能等著被殺價被抄襲的命運，但是跟過去用三明治布做內衣有現成客戶不同，這次的轉型不僅是由零開始，服裝的流行速度又比內衣更快，對研發能力是更大挑戰；目前，內衣仍屬營收主力，同時跨入內衣與時裝，等於一次必須兼顧兩個戰場。

蕭黛莉回憶，自己最迷惘的時候，曾看著法國街頭的精品羽絨衣Moncler櫥窗思考：對方也只專注做單一品項，季節限制更多，一件羽絨衣動輒3萬元，消費者卻仍趨之若鶩：「它可以，我為什麼不行？」她決心變成三明治布界的Moncler，自有時裝品牌Mackent也將於10月開幕。

拚，不一定成功；若不拚，一定難以成長，這條路雖難，她卻選擇逆風前進，未來的精品時裝訂單，將決定她的成敗！

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