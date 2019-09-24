環團批高雄水質差、點名中鋼 中鋼子公司回應了

2019-09-24 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台灣水資源保育聯盟今（24）日公布各縣市自來水水質評比，不少南部縣市上榜，高雄市連續兩年吊車尾。因高雄等部分地區飲用水來自地下水，台灣水資源保育聯盟點名與中鋼廢爐渣有關。對此，負責轉爐石副產品處理的中鋼子公司中聯表示，地下水水質監測資料應洽權責主管機關。