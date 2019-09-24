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高雄水質全國最差？ 台水：每年花逾10億元汰換管線

2019-09-24 11:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對台灣水資源保育聯盟今（24）日公布的各縣市自來水水質評比發現，仍和2017年相當，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲嘉、屏東等縣市的自來水水質仍然不好。對此，台水公司副總經理王明孝表示，這和採樣點有關，也不能說硬度高就是水質差，針對中南部水質改善計畫持續進行中，高雄地區每一年光管線汰換的水質改善工程，所需經費就超過10億元。

王明孝指出，高雄近三分之二的民生用水，目前由澄清湖、拷潭、鳳山三個高級淨水廠在供應，光澄清湖高級淨水廠，每天就可供水約40萬噸。

此外，這10幾年來高雄也持續進行水質的淨化，包括：結晶軟化、管線汰換，還有生物活性碳去除水中雜質等。

此外，關於有些縣市的原水水質被檢出含有砷和鉛。王明孝則表示，水質檢測不能只採樣單一時間點，而應是長期的觀察，且此次各縣市水質的抽樣，砷和鉛的含量都很微量，也都符合國家標準。

針對台灣水資源保育聯盟特別點名高雄旗山淨水廠飲用水質差，疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關一事，王明孝表示，高雄旗山淨水廠每天只提供約3萬噸的用水，佔整個高雄地區用水量比例極低。

不過，王明孝也強調，台水公司能理解，台灣水資源保育聯盟是基於加強水資源保育所提出的訴求。

至於彰化、雲嘉、屏東也被點名水質差一事，王明孝表示，南台灣因為地質關係，因此多來自地下水和深井水，雖然硬度偏高，但也符合國家標準，且硬度偏高，只是影響飲用水的口感，由於硬水中含有豐富的礦物質，歐美國家甚至還喝硬水。

王明孝表示，水質好壞不能僅以重金屬含量，或者軟硬度去「粗斷」，這都過於簡單化，因為水質是很細微的。

針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水...
針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布2018年1月起至2019年7月，各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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