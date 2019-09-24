中鋼董事長翁朝棟善體下情 執行副總黃建智成左右手

2019-09-24 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



中鋼（2002）董事長翁朝棟帶領下，新任總經理王錫欽、執行副總黃建智、業務副總劉敏雄戰鬥團隊預定本月30日上任，過程中有則千里馬與伯樂交心的故事，令人津津樂道。

資深中鋼人表示，黃建智由業務副總獲得拔擢任執行副總，與其說是得到董事長翁朝棟賞識，不如說是翁朝棟善體下情的大肚量，讓黃建智感動，從此殫精竭慮付出，成為翁朝棟的左右手。

原來數年前翁朝棟任越南CSVC董事長時，中鋼指派黃建智到越南任職，人令要求7月1日上任不得有誤，但當天是大學指考的第一天，黃建智兒子需上場應試。考量兒子從小跟父親感情好、甚至有點有小依賴，黃建智想陪考，以激勵兒子潛能充分發揮，但當時他與越南新長官翁朝棟並沒有很熟識，內心多有忐忑，沒想到電話那頭翁朝棟第一時間告訴黃建智，「家裡的事重要」，毫無官威、幾乎沒有考慮，就爽快允許他延後幾天到越南報到，讓黃建智相當感動與驚喜。

有了父親陪考，黃建智兒子順利榮登台大外文系第一志願金榜，從此翁朝棟身旁也增加黃建智這名精英戰將，在越南成功擘劃CSVC海內外鋼材銷售系統，到回台擴大業務影響力，黃建智做好每一件事，未來將與新任總經理王錫欽、業務副總劉敏雄團隊合作，扛起中鋼新時代的重任。