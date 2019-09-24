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林命群與港商簽投資清單 文華東方傳385億易主

2019-09-24 00:56聯合報 記者黃文奇黃阡阡／台北報導

圖為文華東方外觀。 記者陳正興／攝影
圖為文華東方外觀。 記者陳正興／攝影
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台北文華東方酒店傳賣多時，據了解，文華東方業主開泰豐董事長林命群近期已與加拿大籍香港商人盧啟賢（Calvin Lo）在律師見證下簽署投資條款清單，盧啟賢有意以三八五億元買下台北文華東方酒店與台北市敦化北路廿號附近四千餘坪土地。

據透露，文華東方買家盧啟賢團隊去年起就與林命群團隊磋商，盧也多次派遣團隊到台灣進行實地查核，他在上月底還搭乘私人飛機來台洽談投資事宜。雙方近期終於簽下協議，文華東方易主，但也有傳聞林命群沒有全部出脫股權。

文華東方團隊：無法代業主發言

對於這樁交易案，文華東方經營團隊昨天表示，無法代替業主發言，本報透過管道徵詢開泰豐公司，則沒有評論。台北文華東方酒店鄰近敦北、民生東路口，占地逾四千二百坪，僅物業就斥資逾二五○億元，二○一四年五月落成後，開泰豐委託國際頂級酒店品牌文華東方經營管理。

買方盧啟賢 看好市場與土地發展

據指出，盧啟賢是以個人身分投資台北文華東方酒店及其土地，主要是看好台灣未來市場與土地發展的可能性。根據雙方的簽約內容，盧啟賢同意收購台北市敦化北路廿號附近約四二六四坪土地，以及敦化北路一五八號至一六六號的台北文華東方酒店。

商仲業者表示，若從文華東方曾經開價五百億元以上看，以三八五億元成交，賣方看似讓利不少，但以市場行情而言，這個價格並沒有偏低，甚至可以說是雙贏。

商仲業者說，以文華東方的土地所有權價值，加上昂貴的硬體造價與國際級的品牌力，其潛在價值確實不菲。

不過，文華東方喊賣期間，仍有多組特定外資持續觀望。商仲業者認為，除了土地價值，應是看好國際品牌力，加上台灣頂級飯店房價在國際間相對低，多方考量後買方對於未來經營環境樂觀，因此決定出手。

近期台灣旅館業陸續有交易傳出，台塑家族成員王文堯日前買下西門町「citizenM」世民酒店後，同樣位於西門町的「萬事達行旅」日前也易主。顯示目前旅館經營環境已落谷底，投資人逢低進場的意願提高。

品牌西門町北市

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