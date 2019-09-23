最時髦的台茶沙龍 永心鳳茶進駐台中勤美誠品

2019-09-23 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



永心勤美店的空間設計，為與誠品書香人文的氣質相輔相成，特別選擇以小而美姿態，以台中百年車站文化為靈感。記者宋健生/攝影 分享 facebook 標榜全台最時髦的台茶沙龍「永心鳳茶」，9月24日正式進駐台中勤美誠品綠園道購物中心，執行長薛舜迪表示，這是全台第五家分店，不但完成北中南插旗，未來也不排除到日本等國外市場展店。

2019年對國內餐飲業局勢可說是重新整合之年，永心鳳茶除了台中勤美店之外，也將在年底，與老新台菜共同產出一個別開生面的台式精緻炒飯店品牌，將座落於微風信義二樓。

薛舜迪的家族在高雄以經營私房桌菜餐廳「老新台菜」聞名，目前在高雄九如、十全各有一家分店，除了私房桌菜，並跨足婚宴市場。

訴求「喝茶、吃飯最有滋味」的永心鳳茶，2015年在高雄成立首間獨立店後，於2018年插旗台北微風信義與新光南西店，這次延續復古精緻的品牌骨幹，與誠品書店攜手，正式進駐台中勤美誠品三樓。

薛舜迪表示，取名永心鳳茶，就是表達「用心奉茶」的品牌精神，將永心鳳茶注入具有台式元素的茶、飲食、點心，每家分店的裝潢特色，也都向台灣經典建築風格看齊。

永心勤美店的空間設計，為與誠品書香人文的氣質相輔相成，特別選擇以小而美姿態，以台中百年車站文化為靈感，將室內裝潢融入後期文藝復興風格辰野式建築素材，以及仿羅馬式圓拱門楣，讓每一個角落都能成為鏡頭底下最美的構圖。

餐飲層面，更是永心勤美最有亮點的一環，主廚以中部城市特色為料理發想，設計了雲林北港特產「回鄉鴨肉飯」，以低溫舒肥的方式烹調出濃郁的美味。

再來是嘉義著名的料理「什錦沙鍋魚頭」，以台式的底、多層手法料理出來的湯底，嚐出新鮮的創意；而最能代表台中的一道「松阪香蔥炒麵」，其中的特製秘方醬料，會讓台中人吃了會心一笑。

飲料部分，因應台中是珍珠奶茶發源地，也特別設計了一款永心濃厚珍奶，以及重溫古早泡沫紅茶店滋味的紅玉薄荷檸檬。