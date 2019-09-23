黃騰輝與鄭愁予等13位當代詩人 共同創作2020藝術年曆

2019-09-23 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



每年都榮登誠品書店熱銷排行榜的「黃騰輝藝術年曆」，將於9月25日在誠品書店門市及誠品網路書店開始預購。黃騰輝提供 分享 facebook 每年都榮登誠品書店熱銷排行榜的「黃騰輝藝術年曆」，將於9月25日在誠品書店門市及誠品網路書店開始預購，今年黃騰輝特別邀請鄭愁予、楊風等13位當代著名詩人以詩畫共同創作，與大家分享一個更完整的美學世界。

這次共同創作的詩人，還包括蘇紹連、陳寧貴、徐慶東、莫渝、莫云、吳櫻、邱一帆、林盛彬、黃玉蘭、陳胤、蔡家宇等人，每幅畫由一位詩人創作一首詩，詩與畫是藝術中最重要的「大門」，讓詩與畫融入，展開一場追愛、自我、尋夢的生命之旅。

此次當代最著名詩人鄭愁予，特別為黃騰輝畫作賦詩《園丁見證玫瑰是玉琢的的》二首，讚譽黃騰輝是玫瑰園裡永恆的園丁，並說：「黃騰輝的畫作特具強光奪目的花彩，有的正如噴著紅焰的玫瑰園圃，可見玫瑰有普世的真美」。

中國著名評論家水天中評論：「在繪畫和詩歌的歷史上，有過各種不同情調的玫瑰，黃騰輝的玫瑰是槷情和充滿活力的，它們明艷、濃鬱而且熾熱，即使在暗夜裡，在廳堂中，也無拘無束地展、開放。」

黃騰輝是首位登上國際信用卡的華人藝術家，他也是一位瓷器設計師，曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器和英女王登基60周年紀念盃，他的瓷器設計在數十個國家都有收藏者。

評論家認為，黃騰輝成功地運用「玫瑰」這一符號，來表現傳統及個人意義，並將藝術與文學、哲學及宗教概念融和在一起，賦予「玫瑰」更豐富的象徵意義。

1959年在花蓮出生的黃騰輝，東海大學畢業後，取得北京清華大學哲學研究所美學碩士、美學博士候選人。他在大學期間，因為興趣輔修建築系課程，學習了建築素描及繪畫技巧。

大學畢業後與三位具有烏托邦嚮往者的學長，在台中創立「理想國」，將一個原本破敗的社區更新，並在1985至1990年，成為台灣第一個社區總體營造代表性的案例。

黃騰輝熱愛音樂，擔任台中古典管弦樂團團長，20年來培育了許多孩子成為著名的音樂家。