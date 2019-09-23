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台灣五金展430家廠商參展 規模再創新高

2019-09-23 20:11經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由台灣手工具公會主辦的「台灣五金展」，將於10月17日至19日在台中國際展覽館盛大登場，這項展會移師台中舉辦邁入第七年，今年計有430家廠商、986個攤位參展，規模再創新高。

台灣手工具公會理事長黃信德表示，我國是全球第三大五金手工具出口國，2018年出口值達1,158億元，產值約1,220億元。

今年受美中貿易戰影響，美國對中國大陸業者課徵關稅，有助於我國業者取得轉單效益，上半年手工具出口值已達591億元，較去年同期成長3.8%，全年出口值有機會超越去年，再創新高。

黃信德指出，台灣五金展是國際重量級買主指名必訪的亞洲重點精品五金採購交易會。

但他也提醒，貿易戰對全球五金產業供應鏈造成影響，我國業者應加強與國際買家的鏈結，增加新市場開拓的力道，因此今年的台灣五金展具有特殊意義，在國際經濟挑戰下，將扮演協助我國業者強化國際鏈結的平台。

台中市經發局長張峯源表示，台中市長盧秀燕上任以來，非常重視會展產業發展，尤其在「前店」，市府正積極打造國際級的會展中心，爭取國際會議或大型會展活動到台中舉辦。

參展及觀展廠商不但促成更多訂單，也會帶動台中地區的住宿、交通、餐飲等消費支出，達到「貨出去、錢進來」的經濟效果。

張峯源說明，台灣是全球手工具產品生產製造大國，尤其有超過70%的業者集中在台中，相關供應鏈廠家將近2,000家，從業人員近4萬人，主要集中在太平、大里、霧峰等地區，形成上、中、下游完備的產業鏈，展現彈性細膩的層層分工機制。

張峯源提到，備受業界期待的「水湳國際會展中心」，已於今年3月動土，以2023年啟用為目標，希望提供更多在地產業與世界接軌的優質活動平台，符合舉辦多樣化的展覽需求。

市府也期盼以「一站式購足」的採購模式，邀請全世界買家到台中，一方面觀展，一方面就近至參展業者工廠參觀，有效降低採購成本，達到廠商與專業買主共同創造雙贏的局面，帶動台中的蓬勃商機。

針對今年度展會，經發局說明，將延續去年首次由台灣手工具公會與外貿協會合作模式，將國際展會結合「手工具聚落產業採購日」活動，邀請全球標竿買家前來洽談。

目前，已確定包括歐洲DIY產業零售商協會(EDRA)和JAPAN DIY協會採購團等組團參加，展會期間也將安排國內外專家前來分享產業趨勢，協助業者掌握五金手工具產業的技術與市場脈動。

「台灣五金展」將於10月17日至19日在台中國際展覽館盛大登場，這項展會移師台中...
「台灣五金展」將於10月17日至19日在台中國際展覽館盛大登場，這項展會移師台中舉辦邁入第七年，今年計有430家廠商、986個攤位參展，規模再創新高。記者宋健生/攝影
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