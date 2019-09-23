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中鋼靠廢氣創增產值 也整合區域能源

2019-09-23 18:41聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

推廣循環經濟議題，2019亞太循環經濟論壇活動，10月16日至18日將在高雄展覽館舉行，除了論壇外，主辦單位經濟部先安排走訪相關產業，今天到中鋼了解「區域能源整合」計畫，這是以「中鋼」為核心，整合區域內各企業的能源、水、資源，把性質相異的產業，在能源使用上互通有無，提高整體能源使用綜合效益。

首先是在中鋼儲水池上設水面式太陽能系統，以往水面式都在水庫、潭或埤、滯洪池居多，這是國內少見在工業區內大型儲水槽設水面式太陽能光電系統，這座大型儲水池收集鳳山溪都汙再生水，從去年8月起每天回收2.3萬噸的再生水，到今年8月已收回837萬噸再生水運用。

另外，中鋼利用汽電共生系統及廢熱回收來產製蒸汽，除自己使用外，也供應給鄰近的石化業、化學業及下游鋼鐵業，將區域能源做有效率的整合，不僅能提高能源使用效率、降低廢熱排放，用戶也可關閉效率較低且排碳較高的既有設施，或不必投資設置產汽鍋爐，獲得更穩定的能源供給，同時降低區域內污染排放及溫室氣體減量，有效降低環境衝擊。

中鋼的汽電共生廠，就是回收煉鋼製程中的廢熱發電，過去必須自己花錢，將蒸汽降溫到不會對空氣品質造成影響後再排放掉。現在，中鋼把蒸汽賣給周圍的工廠，對周圍工廠來說，過去自己花錢建鍋爐，燒重油、燒水製造蒸汽，不但污染空氣，操作不慎還會發生鍋爐爆炸的危險。現在向中鋼買蒸汽，減少水資源消耗、廢氣排放，減少工安危機。

目前共計有14家廠商參與13種能源整合，參與廠商有中鋼、中鋼鋁業、中鴻鋼鐵、中鋼運通、中鋼碳素、尚承鋼鐵、台灣志氯、中油、唐榮不鏽鋼、李長榮化工、盛餘鋼鐵、中石化小港廠、聯華氣體及三福氣體。

中鋼表示，從1994到2018年底中鋼已輸出蒸汽2897萬噸，相當節省223萬公秉低硫油，相當於1.7萬座大安森林公園一年CO2的吸附量。空污減量方面有硫氧化物2.0萬噸、氮氧化物 1.5萬噸、粒狀污染物0.2萬噸，除了達到區域最大能源使用效益外，還可降低對環境的染負荷。

中鋼的汽電共生廠，就是回收煉鋼製程中的廢熱發電，過去必須自己花錢，將蒸汽降溫到不...
中鋼的汽電共生廠，就是回收煉鋼製程中的廢熱發電，過去必須自己花錢，將蒸汽降溫到不會對空氣品質造成影響後再排放掉。現在，中鋼把蒸汽賣給周圍的工廠。記者謝梅芬／攝影
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中鋼儲水池上設水面式太陽能系統，收集鳳山溪都汙再生水，水面上還可以「種電」。記者...
中鋼儲水池上設水面式太陽能系統，收集鳳山溪都汙再生水，水面上還可以「種電」。記者謝梅芬／攝影
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