工研院無人機登國際舞台 獲杜拜基金第一輪奬金贊助

2019-09-23 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



工研院無人機團隊在中東無人機競賽中再傳佳績，今（23）日宣布其「高負載高續航無人機」，繼今年1月榮獲美國CES 2019創新獎後，近期入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），是亞洲唯一入圍的研發機構，並與國際間知名的無人機公司，取得首輪競賽獎金6萬美元贊助，贊助將用於製作出無人機的雛型品。

此競賽是由總部位於阿布扎比的全球知名新創公司孵化器Krypto實驗室（Kryto Labs）所主辦，賽程長達三輪，兩年中將徵求各國好手競逐總獎金價值150萬美元的殊榮。 工研院是以「8軸8槳多旋翼純電無人機」入圍，此款無人機負載力達25公斤、續航時間達20分鐘。

工研院表示，其研發的高負載高續航無人機，可應用於物流運輸、農藥噴灑，以及消防救災，目前已和苗栗縣政府合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑、新北茶園農藥噴灑，之前也曾協助屏東枋寮農會運送芒果。藉科技深入民間，目標改善農村勞動力缺乏的問題，促進偏鄉農業發展。