彭政閔即將引退 福斯商旅到新莊棒球場發表新車

2019-09-23 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



福斯商旅發表Caddy Maxi 《Home Run 傳奇版》，主打為紀念傳奇球員而生。也為了即將引退的彭政閔發表會選在新莊棒球場。

福斯商旅正七人座Caddy Maxi主打愛家好男人的首選車款。福斯商旅在今年6月邀請彭政閔擔任Caddy Maxi代言人，合作拍攝「家．是唯一的起點」廣告影片。拍攝當日，福斯商旅邀請了彭政閔生命中的七位貴人乘坐Caddy Maxi 驚喜現身拍攝現場，給予彭政閔滿滿的感動與祝福。廣告影片播出後，受到車迷朋友熱烈迴響，短時間內創造了數百萬的點閱率，成功獲得大眾關注。

由於彭政閔即將於今年正式引退，福斯商旅特別推出Caddy Maxi 《Home Run 傳奇版》！Caddy Maxi為家庭需求打造，擁有正七人座及可靈活使用的3,880公升廣闊車室空間，即便滿載七人仍擁有530公升驚人後廂空間。Caddy Maxi《Home Run 傳奇版》搭載2.0 TDI渦輪增壓引擎，擁有優異效能並兼顧節能省油。