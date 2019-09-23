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裕隆旗下「Wow！好站」汽車服務平台 買賣車、維修等更划算

2019-09-23 16:34經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆集團旗下行冠企業所成立的「Wow! 好站」電商平台，今（23）日 下午選在新店圓頂劇場舉行記者會，宣布汽車服務平台正式上線，提供車主一站式多元用車服務。

裕融公司總經理許國興表示，Wow好站是整合集團結合線上電商與線下實體服務據點，提供車主一條龍式的完整服務，舉凡購車、售車、配件安裝、維修保養、美容鍍膜乃至於出行服務，皆可在網站內完成，展現「Wow! 好站」整合裕隆集團旗下眾多事業體的成果，包括行遍天下道路救援、機場接送、 Molife 精品配件、維修服務及 SAVE 車商聯盟、拍賣認證等，將建構完整汽車後服務生態系。

目前Wow好站已有5萬多名會員，全年年營收可望破千萬元，預計五年後會員數將突破百萬，除了創造更大的營業規模，發揮集團的橫向整合綜效外，並因前景看好，以行冠為主體的汽車服務平台並將在明年下半年審慎評估是否朝向掛牌上市發展。

許國興分析，目前台灣汽車保有台數約750萬台，扣除三年內的新車，大約還有五百萬輛的中古車車主是Wow!好站的目標客戶，結合集團的零組件通路、服務廠、道路救援等等，並由汽車服務平台串連，提供快速高性價品的服務。也因為有實體的服務業務，又與目前線上的通路業者全然不同，可以一次解決客戶端的需求。

許國興指出，一般原廠的保養平均大約一次5,000元，Wow好站提供的服務大約只有一半的價格。另外中古車在平台上的買賣，包括認證與相關的服務，收費也更低，將成為消費者另一個重要的選擇。

對於裕融持有行冠約七成的股權，對於行冠而言，除了扮演集團橫向整合，提供消費者的服務，創造獲利回饋裕融，更重要的是藉由平台整合，帶動集團相關產業的發展。今年行冠營業利益約1.6億元，可以回饋裕融近1億元，並可望持續擴展觸角。

裕隆集團電商中古車

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