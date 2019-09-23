新光三越首度擴大App周年慶 上班族不請假也能滿載而歸

2019-09-23 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



數位勢力崛起、行動支付時代來臨，根據調查顯示，目前台灣有高達七成網友曾行動網購，25歲以下消費者行動下單佔比更達55%。瞄準滑商機，新光三越今年周年慶首度擴大祭出App線上周年慶「金週獎」，10月3日上午10點全台六店準時開打。

此外，今年新光三越周年慶還將於全台三波段檔期，攜手日本超人氣明星，共推出超過35 款的「角落小夥伴」全台限量好禮。

新光三越表示，使用skm pay就能秒殺搶購心儀商品，而且24小時都能Shopping，之後再到搶購店別就能輕鬆取貨，免排隊，上課族和上班族不用趕到現場，今年周年慶也能滿載而歸。

新光三越指出，App線上周年慶「金週獎」首波參與的六店，包括：台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店，以及高雄三多店。

且今年周年慶使用skm pay還可線上支付停車費，同時台北信義新天地還創全台百貨首例，導入停車車牌辨識系統，APP亦全新導入店內導航服務，開啟藍芽即可輕鬆規劃購物路線。

此外，新光三越App線上周年慶也強勢規劃12大品牌強勢商品，包括：ESTEE LAUDER、LA MER、Kiehls等熱銷明星特惠組、Marc Jacobs、agnes. b等經典商品，以及APPLE最新上市的iPhone 11及HomePod蘋果家庭劇院、dyson今年最新HP06涼暖空氣清淨機及V11無線吸塵器、Panasonic EH-NA9A奈米水離子吹風機、小米專賣店十大熱賣的AI智慧音箱及空氣清淨機2S，還有超市人氣箱購等480項，以及超過33萬組精選商品。

同時，身為化妝品市佔王的新光三越，今年周年慶也推出GIORGIO ARMANI Si Passione女性淡香精（紅絲緞訂製版）、LANCOME絕對完美鑽石霧光唇膏、cle de peau和服之夢限量蜜粉餅，以及YSL限量奢華緞面唇膏星願版…等四大全台獨賣商品。