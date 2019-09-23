龐畢度到高雄六龜 台新金控送愛到偏鄉

2019-09-23 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



聯合數位文創在台新銀行的支持下，首次將巴黎龐畢度中心的行動藝術推廣活動「小小建築師」帶到高雄的六龜區，並前往寶來國小、荖濃國小和六龜國小，邀請近百位小朋友參與，透過獨特的法式工作坊互動，由下而上為藝術扎根，讓台灣孩童不分城鄉都能開啟新視野。

致力兒童美學啟蒙－巴黎龐畢度中心攜手聯合數位文創，為台灣兒童藝術教育實踐三年計畫（2019年~2021年），當中每次寒暑假各有一檔不同主題的藝術工作坊，非寒暑假期間則是透過行動藝術推廣，深入各地讓全台孩子都能接觸到自由奔放的藝術教育。

「小小建築師」是以知名建築師安藤忠雄為主題的工作坊，小朋友們在工作坊中可體驗光線在建築間的變化，對於明暗、空實等對比感受光線構成的平衡美感。六龜國小江主任表示，這是一個很特別的美學課程，過去從未接觸過這種法式的美學教育，對於偏鄉的學童實在是一次難能可貴的機會。

台新銀行積極參與支持藝文活動，對促進國內藝文發展不遺餘力，特別是向下紮根的藝文基礎教育，因此，支持聯合數位文創的龐畢度行動藝術推廣前進高雄六龜鄉，讓偏鄉孩童有機會參與學習，從孩子的笑容中，天真的流露出體驗工作坊的樂趣及最純粹的滿足。