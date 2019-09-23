台銀新南向再下一城 雅加達辦事處今成立

2019-09-23 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣銀行雅加達代表人辦事處於9月23日正式開業，讓台灣銀行新南向布局再下一城。

台灣銀行董事長呂桔誠規劃「建構領導銀行、布局全球市場」的願景領導下 ，積極務實地推動該行國際化發展，繼2018年起設立澳洲雪梨分行、泰國曼谷與德國法蘭克福等辦事處。

今年1月成立菲律賓馬尼拉辦事處，8月續成立越南胡志明市辦事處成立後，此次更是在印尼金融管理局大力協助下，印尼雅加達辦事處於今天正式開業，加上馬來西亞吉隆坡籌設辦事處亦已獲當地主管機關核准，並積極籌設中，充分展現台銀推動國際化之旺盛企圖心。

台灣銀行表示，印尼天然資源豐富，人口紅利深廣，位於東協市場核心地位，近幾年受惠於區域貿易及經濟活動日趨活絡，工業及包含電商等服務業快速發展，經濟表現亮麗，首都雅加達是印尼的經濟、文化和政治中心，為協助台商參與印尼經濟成長商機，因此設立雅加達代表人辦事處。

雅加達該辦事處成立後，將與台銀海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

該行雅加達代表人辦事處之代表人為左文華，辦事處位址設於雅加達Sanayan行政區 26th Floor, 26-03, Gedung Artha Graha, Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. 服務電話: +(62-21) 5153386。