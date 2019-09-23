中鋼人事異動 執行副總升總經理

2019-09-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



中鋼公司董事會今天上午召開第17屆董事會第3次會議，通過新任總經理任命案，現任總經理林弘男將在108年9月30日卸任，遺缺由執行副總經理王錫欽升任，9月30日起生效。

未來五年，中鋼可能面臨人才斷層，因此極力培育年輕精英接班是董事長翁朝棟的主要任務之一，這也是中鋼要轉型年輕化的關鍵。

像業務部分副總經理黃建智是48年次，去年6月才從業務部門助理副總升副總，今年就再升一級，由業務部分副總經理升執行副總經理職務，9月30日起生效。