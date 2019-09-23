新南向有成 台銀雅加達代表人辦事處開業

2019-09-23 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行新南向布局再創新里程碑！該行繼今(2019)年8月14日越南胡志明市辦事處開幕後，雅加達代表人辦事處於今（23）日正式開業，台銀新南向布局再下一城。

該行在董事長呂桔誠規劃「建構領導銀行、布局全球市場」的願景領導下，積極務實地推動該行國際化發展，繼去年起設立澳洲雪梨分行、泰國曼谷與德國法蘭克福等辦事處，108年1月成立菲律賓馬尼拉辦事處，今年8月續成立越南胡志明市辦事處成立後，此次更是在印尼金融管理局大力協助下，印尼雅加達辦事處於今天正式開業，加上馬來西亞吉隆坡籌設辦事處亦已獲當地主管機關核准，並積極籌設中，充分展現該行推動國際化之旺盛企圖心。

印尼天然資源豐富，人口紅利深廣，位於東協市場核心地位，近幾年受惠於區域貿易及經濟活動日趨活絡，工業及包含電商等服務業快速發展，經濟表現亮麗，首都雅加達是印尼的經濟、文化和政治中心，該行為協助台商參與印尼經濟成長商機，爰設立雅加達代表人辦事處，在該辦事處成立後，將與該行海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。