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王錫欽升任中鋼總經理 月底生效

2019-09-23 14:34經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

中鋼（2002）董事會今（23）日通過人事案，現任總經理林弘男將於30日卸任，遺缺由執行副總經理王錫欽升任。執行副總經理職務由業務部門副總經理黃建智升任；業務部門副總經理職務由業務部門助理副總經理劉敏雄升任，均自30日起生效。

現任總經理林弘男將於30日卸任。 圖／聯合報系資料照片
現任總經理林弘男將於30日卸任。 圖／聯合報系資料照片
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