新北八間醫院達共識 申請核備勞基法84-1

2019-09-23 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



醫療院所僱用之住院醫師，9月起適用勞動基準法。為確保新制上路後，適用第84條之1住院醫師的勞動權益，新北勞工局8月即採社會對話，取得勞資政學共識。現已受理30間醫療院所的核備，將影響669名住院醫師。

新北市政府說明目前新北市永和耕莘醫院、慈濟醫院、雙和醫院等八間大型醫院均已申請84條之1核備作業，共計30家醫療機構完成核備，並有669人次受到約定書拘束。

新北市勞工局提醒，完成核備程序後，仍以每工作七天、休假一天為原則，且不得連續工作超過12天。

受僱於醫療保健服務業者的住院醫師，除依公務人員法規任用的公立醫療院所醫師之外，今年9月1日起均已納入勞動基準法保障範圍。倘採勞基法第84條之1的責任制，得由勞雇雙方另行約定「工作時間、例假、休假、女性夜間工作」，並報請當地主管機關核備。

對此，新北市勞工局日前邀請新北市醫師公會、13家大型醫療院所代表及學者，進行勞資政學社會對話。除就勞基法第84條之1約定書報核內容及方式形成共識外，對於約定書所涉勞基法規定及勞動檢查標準，亦進行深入的討論與釐清，以期保障住院醫師勞動權益。