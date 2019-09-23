東和鋼鐵26日法說 越南廠營運成焦點

2019-09-23 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



東和鋼鐵（2006）台灣接單出貨持穩，今年來獲利穩健成長，不受越南廠虧損拖累影響。東和鋼鐵本周四（26日）將舉行法說會，越南廠營運狀況料將成為法人關切焦點。

展望下半年，東和鋼鐵表示，台灣今年接單穩，公共工程案及建案訂單能見度已看到明年。另外，高價原物料庫存消化告一段落，國際廢鋼持續走跌，有利差擴大效應，營運展望相對樂觀。

東和鋼鐵上半年稅後純益7.11億元，年增25.19%；各季每股盈餘（EPS）均比去年期要好，上半年0.65元，比去年同期0.56元佳。公司表示，台灣營運穩健成長，接單以長期訂單為主，較不受原物料價格波動影響，今年在捷運萬大線、建案及中小企業鮭魚返鄉效應帶動下，接單穩健，成長態勢有望延續到明年。

東和鋼鐵近兩年積極拓展越南市場，併購及擴產動作不斷，包括斥資千萬美元、今年初剛完成的新建軋鋼產線。目前越南廠總產能約60萬噸。