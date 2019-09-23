富致科技 今掛牌上櫃

2019-09-23 10:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾原信 ╱即時報導



以從事高分子正溫度係數自復式保險絲(Po之研發、製造及銷售的富致科技股份有限公司（股票代號6642），由永豐金證券輔導上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，於今天掛牌上櫃。