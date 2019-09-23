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私菸案懲處華航 林佳龍：證據到哪裡 責任到哪裡

2019-09-23 09:34經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

立法院財委會今天排定「2019年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」報告，交通部長林佳龍會前表示，針對走私菸的懲處原則是「證據到那裏，責任到那裏」。

林佳龍表示，華航有啟動內部的行政調查和調職，台北地檢署已經偵結起訴 ，大眾關心的資訊，也希望華航公開透明持續加以說明；交通部督促華航調查檢討究責，他們啟動內部行政調查和調職，檢察官已經起訴了，就尊重。

被問到交通部就這樣輕輕帶過?林佳龍說，「證據到那裏，責任到那裏」，已經到司法調查，司法具權威和公信力，華航採取調查和相對的查處，證據到那裏，責任到那裏，這原則是一致的。

華航林佳龍

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