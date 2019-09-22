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工研院今日號召竹科志工 南寮淨灘

2019-09-22 11:05經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

愛護海洋，人人有責。為響應國際淨灘日，工研院與慈心有機農業發展基金會於今（22）日舉辦「海洋有愛，淨循環」淨灘活動，邀請光寶科技、聯測科技、台積電健心社、力積電健心社等企業夥伴，超過500名志工參與新竹市南寮海濱淨灘，一齊守護台灣美麗的海岸線。現場也展示工研院運用創新科技將海廢塑膠改質製成的電腦鍵盤與滑鼠，令現場民眾驚呼連連，體驗循環科技的巧妙與實用性！

工研院社會公益委員會主任委員林宗葆表示，近年來海洋垃圾汙染問題日益嚴重，台灣四面環海，來自四面八方的廢棄物也使台灣的海岸線受到汙染威脅。工研院發揮鏈結社福機構、企業夥伴的社會公益服務平台功能，帶動各界志工齊力淨灘。淨灘活動除了有助於海岸線恢復美麗景緻，也讓參與的志工們了解日常生活中各種廢棄物減量的急迫性。工研院也秉持「用科技做公益，讓台灣更美麗」的理念，研發創新循環科技讓廢棄資源回復原料價值，不但替企業節省原物料成本，也改善廢棄物對環境的危害，創造雙贏。

根據環保署2018年統計，台灣的海洋廢棄物以寶特瓶、塑膠製品及漁業用具為主，志工們也在淨灘過程中撿到大量塑膠垃圾及含有塑膠纖維的菸蒂。工研院特別於活動現場展示，可將廢棄塑膠循環再利用的「再生循環海洋廢塑膠材料及應用研發技術」，讓大家進一步認識最新的循環科技。工研院材料與化工研究所經理黃冠燁表示，經由海廢塑膠的再生處理技術平台，可分選回收廢棄塑膠並成功開發出環保高耐衝聚苯乙烯樹酯，讓廢棄塑膠再次成為3C電子產品外殼、家電外殼、玩具等製品的原料，達到環境永續、循環經濟的效益。

工研院與熱心公益的光寶科技攜手合作，運用「再生循環海洋廢塑膠材料及應用研發技術」將海廢保麗龍，轉換製成電腦週邊商品，為環境保護與循環經濟貢獻心力。光寶科技企業永續發展委員執行辦公室處長陳慶暉表示，光寶對於社會參與向來不遺餘力，近年來更積極關注海洋生態維護，除響應淨灘活動，更將企業能量結合工研院創新研發，成功讓海廢塑膠華麗變身成為鍵盤、滑鼠等民生商品，不僅深獲投資人與市場肯定，也真正落實企業社會責任。

文化部台灣原創流行音樂大獎原住民語組得獎團體「Lamit樂團」也特別到場獻唱，團長阿美族歌手莫言表示，許多阿美族原住民臨海而居，保護海洋就是保護他們安生立命之處，很高興看見工研院運用科技落實「海洋有愛∙淨循環」的理念。

22日有多個家庭親子一同淨灘，讓孩子親自體驗保護環境的重要。工研院／提供
22日有多個家庭親子一同淨灘，讓孩子親自體驗保護環境的重要。工研院／提供
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工研院舉辦「海洋有愛，淨循環」淨灘活動，號召超過500名竹科志工一齊守護台灣美麗...
工研院舉辦「海洋有愛，淨循環」淨灘活動，號召超過500名竹科志工一齊守護台灣美麗的海岸線。工研院／提供
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工研院社會公益委員會主任委員林宗葆（左）與光寶科技企業永續發展委員執行辦公室處長...
工研院社會公益委員會主任委員林宗葆（左）與光寶科技企業永續發展委員執行辦公室處長陳慶暉一同展示，工研院「再生循環海洋廢塑膠材料及應用研發技術」與光寶科技合作，讓廢棄塑膠再次成為3C電子產品外殼。工研院／提供
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工研院光寶科廢棄物

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