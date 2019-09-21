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「2019創意台中」登場 好看好玩又好逛

2019-09-21 16:25經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由台中市文化局主辦的「2019創意台中」，今（21）日起至10月6日在審計新村及范特喜聚落登場，近百位設計師以年度主題：「追求更好的明天（BETTER TOMORROW）」，規劃一系列主題策展、戶外裝置及講座等活動，好看、好玩又好逛。

台中是夢想與創意的城市，「創意台中」是台中每年度舉辦的文創設計展演活動，透過不同主題詮釋台中的創意生活，提供市民各種貼近生活的體驗與感官享受，感受台中創意的生活魅力。

「2019創意台中」今天在審計新村由文化局副局長施純福主持開幕，包括北歐設計總監路威、廖佳玲、筌美術執行長廖述昌、宇揚設計總監劉哲揚、范特喜聚落總經理鍾俊彥、金工藝術家蕭明瑜。

以及設計師周育潤、阿蔡品牌總監蔡清宏、知名插畫家阿蕉、JIE蔡語婕、日本插畫家木村一心、羅布森總經理汪世旭、卓也藍染副總經理卓子絡等人都到場。

施純福表示，「打開房間看創意」主題策展，結合台中市文創聚落-審計新村、范特喜聚落，規劃11戶創意主題展間，以「追求更美好的明天」為題，呈現台中從海平面至海拔3,886公尺之上的山、海、屯、城風貌。

「2019創意台中」邀請在地設計師以土地風景為養分，創造一系列STORY ROOM，包含「台中更自然」：「只有蕨」以台灣島嶼孕育著4億年的古老植物，擁有全球87%的蕨類家族們，以紙張結合雷雕技術呈現植物葉脈豐富層次的視覺感受。

「台中更好逛」由JIE設計師以生猛青嗆貼近生活的菜市場為素材，料理出文青的市場故事；「台中更藝術」則從日本插畫家木村一心，來深刻觀察台中。

「台中更創意」訴說年輕插畫家阿蕉以太平在地家鄉故事為創作素材的插畫故事；「台中更友善」由「羅布森」以設計導入、通用設計和服務設計，提供樂齡友善。

「台中更幸福」由北歐設計策展，呈現從台中幸福生活氛圍誕生的品牌故事；「台中更多彩」卓也藍染呈現的自然生活美學；「台中更有味」由宇揚設計及阿蔡品牌規劃，呈現糕餅與茶飲的對話。

「台中更好玩」由設計師周育潤與台中隱形冠軍-木匠兄妹，以及ithinking愛心進手工具跨界合作；「台中更國際」筌美術帶來跨越國際的生活藝術；「台中更台中」由范特喜聚落及年輕學子演繹「都市傳說解密」。

施純福指出，台中從黃金縱谷產業聚落、智慧製造、航太工業，到建築設計、文創街區、設計餐旅，同時擁有扎實的硬實力與軟文化，不僅扮演帶領中部區域發展的關鍵角色，更是吸引全球觀光的重點城市。

近年來，台中市文化局更積極實踐市府「前店後廠」策略，對外強化行銷，對內促進人才和產業升級，希望讓台中成為孕育創新和生命力的溫床。

為期16天的「2019創意台中」除了展覽，更邀請美學經濟大師詹偉雄、插畫家阿焦、廖述昌、蕭明瑜、鍾俊彥、吳宗穎等人舉辦設計交流講座。

假日也有適合親子共樂的市集、串小巷電影院、DIY體驗等豐富的周邊活動，是想從事戶外活動、休閒漫步、感受屬於台中愜意慢活的民眾，絕不能錯過的體驗。

施純福說，未來文化局也將透過各項精彩藝文活動，讓兩大文創聚落擁有更多元面貌，成為台中重要的藝文據點。

假日也有適合親子共樂的市集、串小巷電影院、DIY體驗等豐富的周邊活動，是想從事戶...
假日也有適合親子共樂的市集、串小巷電影院、DIY體驗等豐富的周邊活動，是想從事戶外活動、休閒漫步、感受屬於台中愜意慢活的民眾，絕不能錯過的體驗。記者宋健生／攝影
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「台中更幸福」由北歐設計策展，呈現從台中幸福生活氛圍誕生的品牌故事。記者宋健生／...
「台中更幸福」由北歐設計策展，呈現從台中幸福生活氛圍誕生的品牌故事。記者宋健生／攝影
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「台中更有味」由宇揚設計及阿蔡品牌規劃，呈現糕餅與茶飲的對話。記者宋健生／攝影
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近百位設計師以年度主題：「追求更好的明天(BETTER TOMORROW)」，規...
近百位設計師以年度主題：「追求更好的明天(BETTER TOMORROW)」，規劃一系列主題策展、戶外裝置及講座等活動，好看、好玩又好逛。記者宋健生／攝影
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「台中更多彩」由卓也藍染呈現的自然生活美學。記者宋健生／攝影
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「台中更創意」訴說年輕插畫家阿蕉(中)以太平在地家鄉故事為創作素材的插畫故事。記...
「台中更創意」訴說年輕插畫家阿蕉(中)以太平在地家鄉故事為創作素材的插畫故事。記者宋健生／攝影
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