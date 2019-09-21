蘇揆：加強產銷履歷標章權威感 讓國人安食健康

2019-09-21 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（21）日至台北希望廣場出席「108年度產銷履歷達人頒獎典禮」，頒獎表揚15名產銷履歷達人。蘇揆除肯定產銷履歷達人在農糧、水產及畜禽領域的傑出表現，健全產銷履歷制度，並感謝農委會藉由表揚，提倡產銷履歷的重要性。蘇院長也宣示，政府將加強產銷履歷標章的權威感，讓真正在台灣用心生產的農產品更獲得保障，讓國人安食健康、安居樂業。

蘇揆說，產銷履歷極為重要，他在上次擔任行政院長時推廣產銷履歷，政府不僅要讓民眾「安居樂業」，更要「安食健康」。尤其面對全球化趨勢，一天三餐吃進的食物從何處而來，更須特別留意，食物如果是來自台灣，那就有信心。

他以非洲豬瘟防疫為例表示，中國出現非洲豬瘟疫情後，封鎖相關資訊，經過很長時間才讓外界得知。為防堵非洲豬瘟疫情，他上任第一天即前往桃園國際機場，針對疫區入境旅客手提行李百分百查驗，並整合14個部會共同防疫，迄今中國周邊已有九個國家淪陷，而台灣成功將非洲豬瘟阻絕境外，讓國人仍有豬肉可吃。

蘇揆強調，唯有政府結合產、銷及食用等網絡，讓農產品清楚標示產地、通路、生產過程等產銷履歷，才能使國人購買農產品更有信心、吃得安心。

他表示，為使全國農產品推動產銷履歷，並加強產銷履歷標章的權威感，防止魚目混珠，各部會要共同讓產銷履歷發揮更大效果，並將不良、具安全及健康顧慮的產品排除於外，才能使其產生實質效益。

隨後蘇揆至產銷履歷達人攤位進行農產品巡禮，並品嚐攤位展示的農漁美食，達人們更搬出自家壓箱寶香菇、蛤蜊、芭樂、南瓜脆片等給院長品嚐，共同以行動力挺產銷履歷農產品。