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全聯現烤麵包新戰略亮牌 就等11月白木屋廠稼動量產

2019-09-21 14:41經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

小麵包立大功！業績排名僅次於東京伊勢丹百貨的大阪梅田阪急百貨，全年營業額達2,500億日圓，排名第二，光麵包品項一年就有高達12億日圓的業績貢獻度。其中，位於B2樓層、營業面積僅約1坪大小的Hankyu Bakery一年的營業額就高達1億日圓，而其特別採用時尚歐風的花車陳列方式，不僅展現平價麵包不平凡的表現，也讓高坪效的「花車經濟」成為日本通路商戰當紅的新顯學，而這股風潮也正吹向台灣。

Hankyu Bakery為日本H2O集團旗下的超人氣麵包品牌，其在大阪梅田百貨所創造的「100圓麵包花車經濟」，也吸引國內超市龍頭全聯福利中心高層特別去參訪，見習要如何在迷你的1坪空間內，一年就可以創造超過1億日圓的驚人業績。

花車上的Hankyu Bakery最多時有24種品項，一日最多可以有6次的配送。全聯營運長蔡篤昌指出，Hankyu Bakery之所以成功，除了麵包本身的高品質與好味道外，商品的推陳出新，還有關於商品的陳列，像是品項剩下三分之二、三分之一時該如何整理集中，處處都是有學問的。

除了Hankyu Bakery平價麵包外，另外在大阪梅田阪急百貨B1樓層的麵包品牌Boulangerie un則是主打高單價麵包商品，麵包單一個售價200到300日圓，全年約可創造的業績也超過3億日圓，其中熱銷冠軍「龐多米吐司」，一天最多可賣出600條袋裝，裸裝也可賣出200條。

全聯今年2月與日本H2O集團宣布成立合資公司後，隨著白木屋廠11月即將稼動，近日不僅取經日本阪急麵包高槻工廠，櫃位陳設則特別考察日本正夯的花車經濟。

蔡篤昌指出，全聯目前約有130家門市販售現烤麵，有九成店舖都採0.5坪、2櫃陳列的方式販售，一天約可賣出180到200個麵包，但若是大安延吉、天母天玉等大店的話，則可以有4~5櫃，單日約賣300到400個。

待11月白木屋工廠稼動後，全聯阪急麵包一天可以達到二次的配送，麵包售價採均一價都是台幣30元，但打烊前則視各店銷售情形，還有六、七折可享，預期一間店一年約可滾出200萬業績。

全聯現烤麵包新戰略亮牌了！從日本大阪梅田阪急百貨「花車經濟」找靈感。 記者葉卉軒...
全聯現烤麵包新戰略亮牌了！從日本大阪梅田阪急百貨「花車經濟」找靈感。 記者葉卉軒／攝影
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