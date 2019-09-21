全聯人氣新店型一間又一間 改裝店業績彈跳五成

2019-09-21 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



8月底甫開幕的全聯福利中心台中市政旗艦店，不僅一樓有賣場，二樓更有全聯的全台首家咖啡館，時尚新穎的空間設計迅速贏得「超市網紅」的美名，而其幕後操刀者，更是日本大名鼎鼎，有著「超市改造王」之稱的日本設計師西川隆。

除了西川隆的鬼才設計外，能夠讓西川元素無違和的「落地」台灣，全聯工程部副理穆傳哲是另一大功臣。

而改裝的效益到底有多大？據全聯統計，整體來說，經過改裝的單店業績彈跳幅度高達五成，相當驚人。

全聯跟日本設計師西川隆的設計始於2016年，而西川第一個為全聯量身打造的作品，就是「全聯店王」-泰山全興店，且開幕迄今仍穩居店王寶座，350坪的空間，單月可創造超過3,000萬的營業額，平均一天進帳百萬元，是全聯全台營收最高的門市。

穆傳哲指出，全台目前共有9家西川店型，除了泰山全興店外，還有天母天玉、松山民有、信義莊敬、信義信安（迷你店）、士林德行東、內湖網球場、大安敦南，以及最新的台中市政店。而目前正在進行的西川店，則還有3家。

此外，全聯也自2017年11月開始改裝西川元素店型，文湖店是第一家。穆傳哲指出，所謂西川元素，指的是有溫暖的木質風格及燈光，並強調商品呈現的效果，以及提供顧客優雅舒適的購物環境。迄今，全台已有112間全聯融入西川元素，未來還會陸續改造。

但，全聯一方面需持續擴大西川店的效益，同時也不能增加太多成本，這可讓穆傳哲傷透腦筋，也是工作上的最大挑戰。

穆傳哲指出，他掌握的原則是「以較低的成本，可以複製的方式來進行」，像是西川常用的天花板原先採用木製格柵條，不過，全聯考量成本及法規，格柵條改為鐵製，再貼上木質貼紙，看起來質感相似，既可因應台灣較潮濕的環境，成本也可從50萬元降低至10萬元，亦符合台灣的公安法規，同時再透過可快速複製的模組化，讓全聯的新店或改裝店，都能夠呈現西川店的氛圍跟質感。

穆傳哲指出，西川店的開店成本要3,500萬元，台中市政店因為有首家咖啡館更要4,000萬元，約為一般店1,800萬至1,900萬元的二倍，預計今年底前將再新增的西川元素店就有20家左右。因此，要能快速複製西川隆風格，就得有因應對策。