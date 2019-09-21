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冠德捷運公園宅

「母湯市集」來了 一起翻轉浪費愛惜食

2019-09-21 14:24經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

環保署於今（21）日於新北投捷運站南側道路辦理「母湯市集」，倡議珍惜食物、減少廚餘，當天民眾可於現場參與惜食互動遊戲、留下惜食宣言及進行惜食野餐，參與活動者就有機會吃到限量200份的免費惜食料理，活動當天美食節目主持人「巴鈺」將擔任主持人並介紹當天設攤的惜食店鋪，帶領大家當個惜食的美食達人。

「惜食」兩字帶起人們的懷舊情感，故以貼近人心的文字－「母湯市集」為主題、副標為「母湯浪費愛惜食」，當天內容非常豐富，包括食物母湯浪費。「惜食店鋪」、呷飯愛配青菜。「台灣友善小農生鮮蔬果」及做人愛清氣相。「綠色生活職人手作、生活用具」等3種類型市集攤位，並邀請惜食店鋪：呷米蔬食、牧牧沙拉、藍柚小廚、日光之淨、嬉皮麵包、寶菇燒及扌合生態廚房等設攤與民眾互動。

於市集中，民眾亦可透過與小農、職人暢談環保理念、購得友善土地理念下產出的農作物和民生用品。在與小農交流中，可解瞭解作物種植的繁複的過程後，除了在採購上更為安心，也更加珍惜這片土片滋養的產物、減少對進口農產品的依賴性，享受新鮮的蔬果、減少「碳足跡」還有在長途運輸中的損耗。

環保署表示，期待透過「母湯市集」，重新認識「珍惜食物」的各個面向，一起珍惜食物、減少廚餘產生。詳情請上「惜食台灣 Cherish Food Taiwan」臉書

環保署處長劉宗勇與惜食玩家巴鈺一同留下惜食宣言。圖／環保署提供
環保署處長劉宗勇與惜食玩家巴鈺一同留下惜食宣言。圖／環保署提供
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環保廚餘

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