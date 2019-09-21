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規劃臺商服務科 僑委會強化臺商照顧

2019-09-21 12:31聯合新聞網 台北訊

蔡總統出席世界臺灣商會聯合總會第24屆年會（107年9月）。　圖／報系資料庫
蔡總統出席世界臺灣商會聯合總會第24屆年會（107年9月）。　圖／報系資料庫
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為加強服務海外臺商及提升臺商組織發展，僑委會規劃將目前僑商處服務臺商結構及內容予以強化，並將現行之「團體服務科」名稱調整為「臺商服務科」，以彰顯政府重視臺商及擴大對分布全球臺商服務的用心，服務對象將由臺商團體擴及至臺商個人。

吳新興委員長表示，海外現有臺商會組織187個，分布全球75個國家地區（不含中國大陸），臺商是臺灣經濟發展的重要支柱與助力，也扮演重要民間大使角色。近年來美中貿易衝突，愈來愈多臺商將生產基地、資金，導引回國內或東南亞地區，未來除經濟部對臺商產業的輔導外，相關的臺商子女回臺教育或醫療需求等切身問題，以及充實新南向國家臺商會所服務功能成為服務臺商的新據點等，僑委會做為全球臺商會的輔導機關，相關業務將會大為增加，是僑委會責無旁貸的施政重點工作，因此透過這次結構調整及更名，重新檢視工作內容，未來將由更名的「臺商服務科」單一窗口專責處理，讓海外臺商無後顧之憂，全力在海外打拼。

臺商服務科未來工作方向及重點：

1.核心工作持續落實擴大辦理：對健全僑臺商組織會務發展、加強服務聯繫及協助臺商子女回臺教育或醫療需求等核心工作，如質擴大辦理，以表達政府重視與關懷。

2.充實海外僑臺商會館軟硬體設施：鑒於美中貿易大戰，臺商紛將基地轉移至東南亞地區，爰充實新南向國家臺商會之軟、硬體設施，以提升對當地臺商企業的專業服務品質，已刻不容緩。僑委會109年至111年於國家發展新局下僑務鞏固與革新中程預算，提出僑臺商組織躍升計畫，經由此專項預算分階段完成全球臺商會館的整新工作，第一階段以新南向國家及地區，規劃充實及整新10個臺商會館，預計完成後將可強化及提升臺商組織對新入會員的服務。

3.匯集世界臺商總會力量，結合政府施政目標，發揮整合戰力：未來將針對國內重要政策（例如協輔僑界推動臺灣加入WHA、ICAO及來臺觀光、醫美健檢等），由僑委會於每年10月初世界臺商總會長甫上任後，邀集研商訂立目標於次年在全球齊一推動，匯聚海內外力量，讓國內民眾有感，提升臺灣能見度。

4.規劃表揚長期在海外服務貢獻的臺商會基層工作人員：海外臺商組織之所以壯盛發展，除歷任會長、理監事群功不可沒外，相關的基本行政維持，是由一群長年在商會服務的基層人員付出奉獻，僑委會未來將由臺商服務科蒐羅盤點，依服務年限研擬獎勵要點，以永續臺商會傳承發展。

另僑委會所屬海外信用保證基金配合新南向政策進行增資，目前淨值已達新臺幣22億元，將提供海外中小企業臺商資金約新臺幣220億元的融資量能，以協助臺商海外事業發展。吳新興強調，希望透過組織及服務陣容的調整，顯現政府對海外臺商服務的重視，在不增加僑委會人力情形下，提供更深入及廣泛的服務，期望藉由結合臺商力量，繼續協助臺灣經濟發展。

台商僑委會吳新興

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