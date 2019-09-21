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北市就服處9月23~27日徵才 釋408個工作機會

2019-09-21 11:12經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市就業服務處9月23日至9月27日於各就業服務站舉辦徵才活動，邀請知名會計師事務所、飯店、餐飲、量販、門市零售與科技等多樣性行業，計12家廠商，共提供408個工作機會，歡迎求職者、職場新鮮人、二度就業或有轉職需求的民眾把握機會，至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

就服處表示，為促進民眾就業，特邀請已經營40年以上知名會計師事務所-致遠聯合會計師事務所，提供月薪可達6萬元的會計主管職缺；國際連鎖飯店－台北喜來登大飯店，提供月薪可達3.8萬元的廚房二廚及餐廳領班職缺；日商艾鳴網路遊戲股份有限公司台灣分公司，也提供月薪可達3.6萬元的網路2D、3D美術設計師職缺。

此外，尚有餐飲、量販零售、門市銷售及照顧服務員，如家樂福、五花馬、台灣薩莉亞餐飲、阿瘦皮鞋、棉花田、傳達國際專業包膜技師、微笑單車（YouBike），以及台北市至善老人安養護中心，本週現場徵才行業及職缺均多元化，讓求職者有更多選擇，歡迎民眾即刻把握難得現場徵才的機會，著正式服裝至現場與徵才廠商直接面試，於秋末時序找到合適的工作。

就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

徵才活動餐飲求職

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