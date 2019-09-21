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中悅建設推「悅生活」 成立VIP藝術會館

2019-09-21 10:48經濟日報 記者游智文╱即時報導

以古典建築聞名的中悅建設，為將藝文美學的生活理念分享給中悦支持者，特別打造「中悦5288 VIP會館」。會館20日開幕，首日舉辦姜淼藝氣風發藝術展，並邀請姜淼本人與中悅客戶分享藝術美學。

中悦建設機構悦萊建設總經理翁茂槐表示，中悦建設將滿30周年，集團內部開始針對中悅下一個30年進行升級改造，位於桃園經國特區的中悦5288會館就是跨出的第一步。

他說，中悅5288會館除了藝術品展示，也不定期邀請企業CEO與知名藝術家進行座談。如開幕主講人姜淼，就是兩岸非常知名、被評為極有潛力的新銳畫家，藝術策展人施力仁、藝評人黃河也到場精彩對談，分享每件創作背後令人著迷的故事。

翁茂槐表示，中悦擁有6,000戶豪宅的精湛實力，早已是北台灣豪宅的領導品牌，中悦的企業使命也從建築走向更精緻、美好的「悦生活」，中悦5288會館是中悦VIP專屬的尊榮空間，更是藝術文化分享平台，目標就在實踐「悦生活」理念。

翁茂槐說，中悦在桃園未來有兩個推案亮點，一是位於經國特區水汴頭地號230與255，分別為31與30層、坪數120坪的建案，另一是位於青埔特區，樓高30與33樓、坪數105、210、300坪的建案。

除了桃園，中悅觸角也伸向新莊副都心，接下來會有5至7個建案陸續推出，主要鎖定商辦產品。

翁茂槐指出，這幾年市面上建商所推的建案大多以中小坪數為主，大坪數產品反而呈現真空狀態，但客戶端對於大坪數產品需求還是存在，中悦未來幾年還是會以大坪數建案為主，但在產品設計上會加入更多時尚奢華的細節，與時俱進。

中悦5288 VIP會館20日開幕。圖／業者提供
中悦5288 VIP會館20日開幕。圖／業者提供
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建案豪宅新莊副都心

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