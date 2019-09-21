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暐順麗緻慶三周年 逆勢迎旺季

2019-09-21 01:25經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

陸客團銳減，波及台灣旅宿餐飲業營運，甚至結束營業。竹湖暐順麗緻文旅開幕3年，住房與餐飲均交出穩步成長成績單。暐順集團副董事長林妮穎表示，暐順麗緻住房與餐飲已達損益兩平；另營造本業更在美中貿易戰掀起的台商回流潮中，取得約30億元的新建廠大單。

暐順集團創辦人林清和去年驟逝，長女林妮穎返台接班，並於竹湖暐順麗緻文旅3周年慶度首度公開亮相，她表示，台商回流擴產除了營建受惠之外，商旅導向的竹湖暐順麗緻文旅也同步惠。 由於商務住房需求量增加，挹注住房率成長2成。

再加上，配合新竹市積極推動觀光發展及親子友善城 市，特別增加主題親子房型，今年暑期親子房呈週週客滿熱況， 訂房已預約至年底。今年第2季及第4季更有交通部觀光局旅遊補助計劃 拓展國旅商機，刺激國人 旅遊住宿需求增加 ，平均住房率逾8成， 超越全台旅館整體住房率 61% 水位。

林妮穎宣布，為回饋長期支持，於9月三週年慶特別推出客鳥方限時快閃活動，寬敞湖鵲客 雙人入住最低只要3,333 元，加 33元即可多一位兒童入住 （含早餐 ），超值住房 9/23快 閃一週，每日限定房間數。

住房率佳也帶動飯店餐飲營收，聖香樓中廳及凡爾賽西針對緊鄰的竹科商務客 ，加上交通大學、清華大學教職員生，及飯店 週邊居民推出商業午餐 、週末下午茶 、主餐搭配半自助吧的選擇，餐飲營收平均成長3成，用餐人次每週突破5,000人。 2020 年的春酒尾牙訂桌踴躍， 自 8月下旬接案至今， 黃金檔期已額滿。

林妮穎說， 9月 23 至 10月 31日將舉辦餐飲3周年慶活動，聖香樓推出秋季特別料理「馬告山胡椒雲嗆蟹」滿足老饕味蕾， 以有「山中黑珍珠」之稱的台灣馬告山胡椒，為肥美秋蟹增添香氣 ，適合 4~6人享用，限時特賣 1 ,980元 。 另外，配合飯店3周年慶全館餐飲有限量刮刮卡活動， 獎品包含住宿券等大禮。

竹湖暐順麗緻文旅歡慶3周年，餐飲及住房均有優惠活動。記者李珣瑛／攝影
竹湖暐順麗緻文旅歡慶3周年，餐飲及住房均有優惠活動。記者李珣瑛／攝影
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二代接班的暐順集團副董事長林妮穎，於竹湖暐順麗緻文旅3周年慶度首度公開亮相。記者...
二代接班的暐順集團副董事長林妮穎，於竹湖暐順麗緻文旅3周年慶度首度公開亮相。記者李珣瑛／攝影
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餐飲業住房率周年慶

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