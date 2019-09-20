林口國際媒體園區二次招商 預估投資金額142億元

2019-09-20 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市府打造林口影視城，第一期吸引民視等知名電視台進駐，第二期「林口國際媒體園區」今（20）日於網站展開二次招商。該案基地面積11.66公頃，地上權期限為50年，權利金底價降為19.7億元，且將園區切分為四區招標，預計引進影視文創、娛樂休閒及生活支援服務性等產業。

新北市經濟發展局說明，該基地座落於林口區建林段385地號等十筆土地，為第六種產業專用區，建蔽率60％、容積率300％。投資金額預估約142億元，且適用新市鎮開發條例房屋稅與地價稅減免優惠，公告招商至2019年11月29日。

新北經發局官員表示，該區在去年底以權利金底價25億元、全區招商流標後，針對廠商提出建議檢討修正方案。官員指出，全區招商對廠商來說負擔太大，包括廠商自身用地需求及財務負擔，經分析，一個廠商大約需要用地面積為2公頃左右，因此這次規劃A、B、C、D 等四基地分開招標。

扣除公共設施面積後，林口國際媒體園區基地面積為9.3公頃，官員指出，由於全區為產業專用區，商業設施比例較低，基於扶植廠商的立場，將基地切分為四區，基地面積均在2公頃上下；其中，僅A基地的商業設施比重可達50%，其餘皆限制為21%，可合併計算。

在廠商財務負擔部分，官員說，本次四區合併的權利金底價降為19.7億元，營運期及興建期的土地租金為土地申報地價3.5%，其中2.4%採簽約當期固定地價，及另外1.1%浮動地價，也就是部分將隨土地申報調整。

另外，權利金分為開發權利金及營運權利金，開發權利金應於簽約時繳納，依各基地條件不同，約介於3至9億不等；且自營運開始日起算至地上權存續期間屆滿之日為止，每年都須繳納營運權利金，依各基地條件不同，約介於2%~3%。

新北市經發局指出，國際媒體區腹地廣大，北側鄰近行政大樓及林口三井購物中心，且南側鄰近中山高速公路及機場捷運A9林口站，交通條件優異，且運量穩定。