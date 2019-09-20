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岡山樂購站前廣場動土 韓國瑜：增加約1,100就業機會

2019-09-20 19:04經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

達麗米樂「岡山樂購站前廣場」今（20）日上午舉行動土典禮，高雄市長韓國瑜出席時表示，此案總投資金額約20億元，預計可增加約1,100位就業人口，讓南岡山站前北機廠開發區塑造成北高雄日常商業活動重要的據點，也感謝秀泰影成一併加入，特別向高雄所有的企業界做信心喊話，高雄是一個值得投資的地方，希望大家齊心協力投資高雄。

韓國瑜表示，有關治安、教育、關懷弱勢等工作，市府定會全力以赴，請廠商放心來高雄投資，市府團隊致力於將行政流程簡單、便民化，各單位也會站在企業界的立場，做大家的好朋友，一起成長，高雄發展的潛力巨大，市府對高雄的未來深具信心。

去年8月達麗、田米樂兩家合資之公司與高雄市政府及高雄捷運股份有限公司三方簽署30年租約，共同開發高捷北機廠(高捷紅線R24南岡山站)站前土地，並引進秀泰集團形成綜合式商場。全區開發基地總面積約12,589坪，分A、B兩區開發，總投資金額約20億元，初期年營業額目標為15億元新台幣，預計2021年第4季完工營運。

完工後的「岡山樂購站前廣場」將是一個兼具時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物天地，達麗米樂與秀泰將共同引進國際知名品牌、運動旗艦大店、多元的餐飲饗宴、3C科技及兒童親子樂園等。秀泰影城更打造15米全高雄最大影廳，也是高雄首座雷射4K超級巨幕影廳，以滿足當地時尚、生活、娛樂、文化等消費需求，重塑高雄消費者的娛樂生活版圖。

達麗米樂「岡山樂購站前廣場」今日動土。照片／高市府提供　
達麗米樂「岡山樂購站前廣場」今日動土。照片／高市府提供　
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岡山韓國瑜

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