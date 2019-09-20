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台酒拚外銷 歐美市場亮佳績

2019-09-20 19:03經濟日報 記者程士華╱即時報導

台灣菸酒公司今（20）日舉辦南投酒廠參訪活動，董事長丁彥哲表示，觀察整個2018年的外銷狀況，威士忌表現最為亮眼，成功打入俄羅斯、帛琉、英國、瑞典等市場，銷量表現成長165%，啤酒外銷美國亦成長150%。

丁彥哲表示，威士忌在歐洲市場接受度高，儘管台酒外銷政策採買斷制度，仍創下不錯的佳績，不僅外銷歐美，日本方面也積極進貨；近期文化總會也將赴日本進行展演活動，台酒會帶著啤酒產品一同亮相，拓展海外市場。

關於新南向市場，丁彥哲表示，越南進口啤酒關稅較高，台酒去年有意在當地設立分公司，但對方要求國籍登記為「中國台灣」，基於國格問題而喊停，未來打算以授權經銷既委託代工模式，進入越南啤酒市場。

丁彥哲表示，越南市場很大，目前台酒還在鎖定市場定位，並不設限未來將尋求台商或其他越南當地通路合作，期望透過越南據點開拓整體東協市場。

非酒精產品方面，丁彥哲表示，台酒花雕雞、麻油雞等酒香泡麵，不僅在台灣泡麵市場名列前茅，目前在港澳、馬來西亞、紐西蘭及澳洲皆已建立經銷商並陸續上架銷售；2018年亦已先利用肉含量少於5%的白酒帕式達及酒香拌麵等產品，打入新加坡市場銷售。

警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲。記者程士華/攝影
台灣菸酒公司董事長丁彥哲。記者程士華/攝影
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越南台酒外銷

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