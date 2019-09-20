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香港蘇富比秋拍 常玉「曲腿裸女」可望以6億元拍出

2019-09-20 18:53經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

香港蘇富比將於10月5日舉行現代藝術晚拍，藝術家常玉的人生終極巨作，也是他最大的裸女畫作之一「曲腿裸女」將領銜登場，9月21日展出首站就在台灣，該畫估價逾1.5億港元（約新台幣6億元），一幅畫就相當於六棟豪宅。

蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，此幅畫是常玉在1965年時創作，為私人收藏釋出，逾半世紀以來首登拍場，更在1965年被常玉選用於最後一次個展的邀請函封面，也顯示他對此畫的重視度；該幅畫背後則有常玉親手款識，更為少見，上頭寫著「如果在當其時不遭窮困，勤於作畫，不致等到今日始成，則早到成熟期矣，万嘆。特此作記，時在一九六五 四月。」

她指出，常玉的藝術，始於花卉而終於裸女，終其一生耕耘不輟，逾半世紀以來，「曲腿裸女」給世人留下種種驚艷與詠嘆，時至今日終於首登拍場，該幅畫作在台更是第一站展出；許多台灣企業家都喜愛收藏常玉，包括富邦金控董事長蔡明興與夫人翁美慧都是常玉愛好者。

常玉晚期創作重視空間結構跟線條比例，觀者從左至右觀畫，會有不同的視覺展現，「曲腿裸女」可說是常玉裸女系列最傑出的作品，也是最大的裸女畫作之一，重要性無可取代；「曲腿裸女」誕生之前，常玉就曾以較小尺幅(46.5 x 49.5 公分)創作一幅「曲腿裸女」，並且於1964年寄到台北歷史博物館（簡稱史博館）作為個展之用，成為該館典藏，是為本作之先聲。

隔年1965年常玉創作此幅「曲腿裸女」時，藝術家以七倍尺幅盡情揮灑，構思更顯成熟，效果震撼懾人，也因此許多藏家都將該幅視為美術館等級創作，因為常玉大部分大尺幅畫作都在史博館。

張嘉珍也提到，最早收藏常玉的是台灣藏家；90年代台灣帝門藝術中心推出「巴黎畫派90台北帝門大展」，讓台灣人看見常玉的畫作，加上史博館藏有常玉所捐出的多件油畫，可說是擁有最多常玉作品的博物館。

其實，史博館自2017年舉辦「相思巴黎」館藏常玉展，紀念常玉逝世50週年，就再度引發常玉熱，拍賣市場也經常拍出高價，甚至有拍賣公司表示，收藏常玉的藏家「買了不賣」現象，是愈來愈明顯，尤其台灣藏家都很惜售，因此本次蘇富比釋出常玉的裸女油畫鉅作，引發市場關注，也已經有許多台灣藏家詢問，該畫是否可能花落台灣藏家手上，也受到注目。

香港蘇富比將於10月5日舉行現代藝術晚拍，藝術家常玉的人生終極巨作，也是他最大的...
香港蘇富比將於10月5日舉行現代藝術晚拍，藝術家常玉的人生終極巨作，也是他最大的裸女畫作之一「曲腿裸女」將領銜登場，9月21日展出首站就在台灣，該畫估價逾1.5億港元（約新台幣6億元），一幅畫就相當於六棟豪宅。記者何秀玲／攝影
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香港蘇富比將於10月5日舉行現代藝術晚拍，常玉人生終極鉅作、傳世最大尺幅裸女油畫...
香港蘇富比將於10月5日舉行現代藝術晚拍，常玉人生終極鉅作、傳世最大尺幅裸女油畫之一「曲腿裸女」，與另外一幅趙無極在甲骨文時期巨幅作品「21.04.59」，並列重點拍品。記者何秀玲／攝影
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蘇富比富邦金控

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