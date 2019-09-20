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北市府與華航合作 赴印尼推廣遊台北

2019-09-20 18:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為拓展國際穆斯林旅客市場，展現台北穆斯林友善城市成果，台北市政府觀光傳播局今年首度參與印尼最大秋季旅展「2019 Kompas Travel Fair」，並與中華航空公司合作，以「台北式快閃店」概念打造展館，展現台北融合潮流與文青的風格，令人耳目一新的展館視覺引起現場關注，眾多印尼旅客爭相詢問觀光資訊，期望在即將到來的跨年假期一遊台北。

開幕首日，北市觀傳局長劉奕霆變身「館長」，向海外貴賓介紹台北最新的旅遊特色，推薦交通便利的台北，非常適合自由行與家庭旅遊，旅客可以選擇有趣且互動性高的體驗行程，慢慢感受臺北城市魅力。致力於推廣大稻埕茶文化的福來許，以及獲得清真認證的百年老店郭元益，也專程從台灣派出手藝高超的師傅進駐館內，邀請貴賓一起體驗沖茶樂趣及彩繪餅乾，讓眾人直呼：「太有趣了」。

劉奕霆表示，根據印尼媒體Kompas的報導指出，台北市名列「最受旅客歡迎且友善的城市」第四名，超過新加坡、東京、紐約、倫敦等知名大城，可見台北觀光的進步有目共睹。此外，駐印尼台北經濟貿易表處大使陳忠也指出，根據萬事達卡2019年最新公布之全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣在非伊斯蘭教合作組織中最佳旅遊目的地評比再獲佳績，首度躋身第3名，身為穆斯林來台旅遊首選城市的台北，是莫大的肯定。

劉奕霆說，北市府以打造友善穆斯林城市為目標，推動友善旅遊環境，鼓勵北市餐廳、旅館業者取得清真認證，並推動重要捷運站點、公立景點增設淨下設施或祈禱室，滿足穆斯林旅客基本需求。同時更進一步領先全台推動穆斯林友善醫院認證，目前已有台安醫院及北投健康管理醫院通過認證，希望讓所有來台北的遊客更安心、更自在地享受城市之美。

此外，華航大力支持穆斯林旅遊推廣，特別推出529萬印尼盾起（折合美金約435元）的優惠「Undiscovered Taipei清真假期」台北自由行專案，吸引許多印尼民眾下單，準備安排一趟台北跨年假期。

華航更大手筆提供台北雅加達來回機票，由劉奕霆及陳忠與印尼民眾大玩猜拳，最後由一位幸運民眾獲得勝利，讓她又驚又喜，迫不及待到台北旅遊。館內也邀集許多特色店家跨海參與，包括百年糕餅老店郭元益、活版印刷改良創新的一間印刷行、大稻埕知名餐廳福來許、百年燈籠老綿成、手印花布印花樂、新風格伴手禮來好等等。部分店家在現場推出DIY體驗活動，吸引許多大小朋友駐足。其餘則提供商品聯合策展，呈現台北文創軟實力。

北市觀傳播今年首度參與印尼最大秋季旅展，局長劉奕霆變身「館長」，向海外貴賓介紹台...
北市觀傳播今年首度參與印尼最大秋季旅展，局長劉奕霆變身「館長」，向海外貴賓介紹台北最新的旅遊特色，推薦交通便利的台北，在玩猜拳遊戲中，勝出的印尼幸運民眾，獲得台北雅加達來回機票。　圖／北市觀傳局提供
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穆斯林印尼觀光

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