宜進包租公當上癮 再砸5.4億元取得內湖不動產出租

2019-09-20 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



紡織廠宜進（1457）積極布局不動產收租，「包租公」當上癮，今天再公告斥資5.4億元，取得內湖舊宗段不動產，將用來出租以增加公司收益。

在此之前，宜進上月底才剛聯手旗下光明絲織，合力投下6.4億元，向遠雄取得位在汐止的U-TOWN廠辦不動產，同樣是用來出租收租。

宜進發言人張恆嘉表示，宜進取得投資性不動產出租，都有穩定的租金收益入帳，年投報率介於2.54%- 3.12%，有助增加公司收益。宜進集團估計今年不動產租金收入上看2.3億至2.4億元，比去年的1.5億元大增六成。