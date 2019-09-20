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全球20年內飛機需求爆量 要4萬架才夠

2019-09-20 17:33經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

根據空中巴士的新分類，全球未來20年將需要近4萬架（逾3.9萬架）新造客機與貨機，包括29,720架小型機、5,370架中型機、以及4,120架大型機。其中，2.5萬架飛機將用於因應成長需求，14,210架用來取代舊型飛機，提供更佳營運效益。

儘管經歷經濟震盪，空運市場規模自2000年以來已經倍增，對於連結主要人口中心扮演關鍵角色。此一現象在新興市場尤為明顯。大型城市將繼續推動全球航空網路的成長。飛機省油效益的發展，將繼續推動取代現有飛機的需求。

空中巴士預估，全球客機與貨機機隊將從目前的2.3萬架，成長至2038年的近4.8萬架，年成長率為4.3%，同時帶來55萬名飛行員與64萬名技術人員的需求。

到了2038年，全球47,680架飛機機隊之中，將包含39,210架新造飛機，以及8,470架目前使用中的飛機。藉由引進A220、A320neo家族、A330neo與A350等新一代省油飛機，空中巴士相信航空業將朝向減碳目標邁進，達成載運更多全球旅客，同時將碳排放量維持在2020年水準的目標。

為了反映飛機科技的演進，空中巴士根據載客量、航程與航線將飛機分為三類。例如，短程的A321歸類於小型機（S），長程的A321LR或XLR歸類為中型機（M）。A330的核心市場被歸類於中型機（M），部份A330則加入A350 XWB，被歸類為大型機（L）。

空中巴士新興市場

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