全台最大觀光工廠 樹德半山夢工廠今祈福上樑

2019-09-20 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



位於南投市南崗工業區、全台第一座台灣平埔族的南島語文化館「BABBUZA半山夢工廠」，今(20)日在南投縣長林明溱見證下舉行祈福上樑典禮，樹德企業董事長吳宜叡表示，這座新地標預訂2020年第4季試營運，屆時將新增超過1,000個就業機會。

吳宜叡強調，樹德將藉此扶持在地觀光產業發展，帶動提高彰化、南投居民的就業機會，同時找回年輕人返鄉服務的機會。

「BABBUZA半山夢工廠」占地逾1.5萬平方公尺的巨大盒子，歷時七年醞釀策劃於2017年動土，耗資逾6,600萬美元（約新台幣20億餘元），工程極為複雜，未來完工後將成為台灣的新地標。

樹德今天舉辦封頂前最重要的上樑、安座儀式，此案於2013年透過世界級建築競圖，遴選出澳洲建築師Brad Williamson所帶領的國際建築團隊Williamson Architects，也不遠千里來此見證這全新的里程碑 。

吳宜叡回想，當初為了讓這個設計案能落實台灣建築法規，交給國內大雋聯合建築師事務所做跨國合作設計案，與澳洲WA建築師事務所、加拿大RJC事務所的首席結構技師Robert Koller及台灣銓興營造合作，形成強強結合，成功整合這次的跨國合作案。

此案以「生命樹之夢工場」為主題，展開一場誰也料想不到結果的驚奇旅程，其中創造許多「奇蹟」，場內有全世界最高的室內木構造生命樹，這個由4,000片帷幕窗打造的樹葉飄落，營造出以「南島文化」為底蘊的文化館，及全國面積最大的觀光工廠。

這些都一一考驗業主的決心，未來將對美國綠建築的「LEED」及台灣綠建築「EEWH」的「黃金級雙認證」做申請，讓這棟標榜可呼吸的廠房建築，未演先轟動。

吳宜叡表示，位於整棟建築中央的公共裝置藝術巨型生命樹，高30.8米，由380公尺長、4個環樹步道環繞而成，創作出結構非常複雜的阿凡達生命樹。從進入樹心探索垂降大冒險、登峰造極體感攀岩、脈落葉夢裡迷宮等，都是親子最愛的知性遊玩設施。

吳宜叡說，這裡不只是吸引眼球的建築藝術，還可以讓每個人來到這裡走上步道，經由屋頂、外牆光影交錯，欣賞到讓人驚嘆的各種巧思與玩樂，在晚上展現的燈光變化，也別有一番風味。

「BABBUZA半山夢工廠」高八層、由兩個建築體組成的The Shed，是一個涵蓋國際型表演會議廳、學旅工廠、南島文化館、文創設計平台等多元的「灣島文化」場域。