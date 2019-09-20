砸重本！長汎推買國外送國內機票 金馬澎居民受惠

2019-09-20 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



砸重本！長汎假期串聯長榮集團資源 推出「買國外+1元送國內」活動。長榮航空（2618）的直營旅行社「長汎假期」今（20）日宣布，為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，特別攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，於今日起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，同時加碼送出國內線比照國際最高可享30公斤的行李優惠！

長榮表示，以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，為了讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊的樂趣，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規劃輕省出國的在地化即時服務。

自即日起，「凡是設籍金馬澎地區的民眾」，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送國內線機票。預期省下的費用，將可大幅提升在地居民的出國意願及旅遊品質。

出國採購也是許多民眾的樂趣，長汎假期再進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤，是罕見的「有感提升」。

「買國外+1元送國內」活動，熱銷前三名的超人氣行程，包括「FUN遊法國城堡10日」$65,900起、「山陰山陽鳥取包機5日」$42,900起，全程入住溫泉旅宿，還有「無購物萬象清邁豐富5日」$23,800起，搭乘傳統嘟嘟車遊覽蘭納古城。

長汎假期推出的「買國外 +1元送國內」活動，今天一推出就吸引許多民眾詢問，造成市場熱烈迴響與消費者關注，長汎假期邀請金馬澎居民趁優惠檔期快規劃一趟最超值的豐富旅程。