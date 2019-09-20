長汎假期推金馬澎居民震撼優惠價 買國外+1元送國內

2019-09-20 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空讓離島居民出國更方便，居住金馬澎民眾有福了，長榮航空直營旅行社「長汎假期」為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，特別攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，20日起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，同時加碼送出國內線比照國際最高可享30公斤的行李優惠。

長榮航空指出，旗下的長汎假期串聯長榮集團資源 推出「買國外+1元送國內」活動，以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，為了讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊的樂趣，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規畫輕省出國的在地化即時服務。

自即日起，凡是設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送您國內線機票，省下的費用，將可大幅提升在地居民的出國意願及旅遊品質。

出國採購也是許多民眾的樂趣，長汎假期再進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤，一定讓民眾大呼有感。

此外，「買國外+1元送國內」長泛也規畫三大熱門團體旅遊行程讓旅客選擇，目前熱銷前三名的超人氣行程如下，「FUN遊法國城堡10日」台幣6.59萬起，「山陰山陽鳥取包機5日」台幣4.29萬元起、「無購物萬象清邁豐富5日」台幣2.38萬元起。