長汎假期回饋金馬澎居民 推「買國外 +1元送國內」優惠

2019-09-20 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空旗下長汎假期推出旅展限定優惠。圖／長榮航空提供 分享 facebook 金馬澎居民有福了。長榮航空的直營旅行社「長汎假期」為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，特別攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，於今(20)日起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，同時加碼送出國內線比照國際最高可享30公斤的行李優惠。

以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，為了讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊的樂趣，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規劃輕省出國的在地化即時服務。

自即日起，凡是設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送您國內線機票，省下的費用，將可大幅提升在地居民的出國意願及旅遊品質。

出國採購也是許多民眾的樂趣，長汎假期再進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤，一定讓民眾大呼有感。

長汎假期表示，長汎假期推出的「買國外 +1元送國內」活動，今天一推出就吸引許多民眾詢問，造成市場熱烈迴響與消費者關注，長汎假期邀請金馬澎居民趁優惠檔期快規劃一趟最超值的豐富旅程，讓你的世界好玩起來！相關旅遊資訊，請洽在地指定合作旅行社：

金門—金沙大地國際旅行社082-372725

馬祖—八閩旅行社0836-23933

澎湖—綠的旅行社(和旅) 06-9261616