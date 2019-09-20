momo購物網攜手熊媽媽 看好可讓客戶選時段宅配到府

2019-09-20 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



富邦媒（8454）旗下momo購物網20日宣布，與生鮮快速配送電商平台「熊媽媽買菜網」成為合作夥伴，設立momo「熊媽媽買菜網」旗艦專館；富邦媒表示，透過雙品牌合作不僅豐富站內生鮮商品選擇，更為生鮮最後一哩路配送服務添翼，可望帶動生鮮品類新客率成長三成。

momo購物網表示，消費者透過網購採買的品類也愈來愈多元，從一般日常用品、3C家電、美妝保養的選購配送，至今對於門檻較高需冷藏、冷凍配送的生鮮食材需求也日益攀升；從momo站上銷售觀察也發現，生鮮水產銷售年成長逾五成，消費客群以35歲至50歲為大宗，又以五大都會區為消費主力，顯見生鮮水產於網購市場的需求與商機。

富邦媒總經理谷元宏表示，熊媽媽買菜網跟其他生鮮網站相比，已經做出一定模式，生鮮產品選擇與服務都不錯，因為電商販售生鮮，最大問題就是配送，但熊媽媽買菜網卻可讓客戶選時段並宅配到府，因此雙方決定攜手合作。