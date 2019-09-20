蕭敬騰「辣椒先生」 昇恆昌獨家搶先全球上市

2019-09-20 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



在機場購買伴手禮一直都是民眾出國不可缺少的行程，回國後贈送親朋好友分享出國旅遊的喜悅，近年來伴手禮也開始朝向更多元化的發展，機場開始盛行不同的新式伴手禮，近期獲得眾多消費者喜愛的商品，莫過於拌麵了。

昇恆昌免稅商店提供台灣各地知名伴手禮，將台灣的美好介紹給全球旅客，更希望把台灣著名的麵食文化呈現給全世界，也是昇恆昌推廣新式伴手禮重要的一環，也因此昇恆昌與金博家合作引進拌麵商品，提供旅客伴手禮的全新選擇，金博家也與金曲歌王蕭敬騰合作推出全新品牌「辣椒先生」，即日起於昇恆昌搶先全球上市，更成為免稅店唯一銷售通路。

昇恆昌表示，近期乾拌麵熱潮更席捲全台，也因此成為機場旅客購買伴手禮的最新選擇。2018年獲法國藍帶美食協會評選為台灣第一名辣麵的金博家，在拌麵市場上掀起一陣風潮，而今更與金曲歌王蕭敬騰合作推出新品牌「辣椒先生」，由老蕭親自命名共同研發，即日起於昇恆昌免稅商店搶先全球上市，系列中「老蕭拌麵-油潑小辣」嚴選新鮮嫩脆的剝皮辣椒與Q彈有勁日曬關廟麵，搭配獨家清爽香辣的酸辣油潑，讓食客欲罷不能。

「老蕭拌麵-醇醬微辣」以醇厚溫潤的醬香佐配，微微的辣感暖心暖胃，讓怕吃辣的人也可以享受到剝皮辣椒拌麵的微辣美味。金曲歌王蕭敬騰也為「辣椒先生-剝皮辣椒」代言，化身成辣椒先生，給予金博家經典的剝皮辣椒一個全新的包裝感。新品上市活動期間，凡在昇恆昌免稅商店購買任兩個金博家系列商品，即獨家贈送「英雄淚秘制辣粉」（數量有限贈完為止）。